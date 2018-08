CLAUDIO LOLLI È MORTO La simpatia per il comunismo e quell' amore per Bologna

CLAUDIO LOLLI era un gigante : Ieri, in Italia, è morto un grandissimo artista, è morto Claudio Lolli. Uno dei cantautori più importanti della storia della canzone d’autore italiana, un macigno. C’è stato un tempo – gli anni Sessanta – in cui la figura del cantautore e della canzone d’autore come genere si sono stabilizzati, si sono plasmati nell’immaginario e si sono fatti riconoscere. Gli anni Settanta sono poi stati il periodo aureo. Claudio Lolli quegli anni Settanta li ...