Ciclismo | Geraint Thomas | “Sky è la mia famiglia | rimarrò qui E ora mi concentrerò sul

(Di sabato 18 agosto 2018) Negli ultimi giorni si è parlato a lungo riguardo al contratto di, fresco vincitore del Tour de France che non ha ancora firmato il rinnovo con il Team Sky. Il contratto scade alla fine dell’anno e il gallese sta valutando la situazione per decidere cosa fare nel prossimo futuro. Nel frattempo il 32enne ha partecipato al criterium Kortrijk Koerse a tre settimane di distanza dal suo trionfo alla Grande Boucle e ha parlato in conferenza stampa: “La Sky è la mia. La settimana scorsa ho fatto un barbecue insieme a Chris Froome e a sua moglie Michelle. Con noi c’era anche Luke Rowe. Devo tutto a questa squadra. Anche se non è ancora certo al 100% e non ho ancora firmato, penso proprio chequi. Credo che la firma potrebbe arrivare la prossima settimana“.ha dunque definito l’obiettivo della prossima stagione: “Voglio ...