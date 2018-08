Crisi Turchia | tribunale rigetta appello per liberazione pastore Brunson Lira -5%

'Per il bene di un pastore' si aggrava la Crisi Usa-Turchia : Ma l'economia turca è molto fragile e il crollo di valore della valuta nazionale, seguito immediatamente dopo l'annuncio delle sanzioni statunitensi, ne è la dimostrazione. In caso di guerra ...

Turchia - Erdogan-Macron : "stabilità economica conta"/ Ultime notizie - Crisi : governo rassicura investitori : Turchia, telefonata tra Erdogan e Macron: "stabilità economica conta". Intanto il ministro turco Albayrak ha fatto sapere le intenzioni del governo per combattere la crisi.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 20:35:00 GMT)

La Turchia punta sul rigore di bilancio per uscire dalla Crisi : La Turchia per ora esclude di far ricorso al Fondo monetario ma per convincere gli investitori a ridare fiducia alla lira promette tagli alla spesa e disciplina di bilancio. «Ci aspettiamo un surplus ...

CAOS TURCHIA/ Russia - Cina e Usa : la scelta di Erdogan per far finire la Crisi : La crisi turca non ha solo carattere finanziario, ma anche geopolitico. Erdogan ha ora davanti a sé una scelta difficile. Solo dopo si capirà se il peggio sarà alle spalle. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 06:08:00 GMT)TURCHIA & MERCATI/ Le mosse di Erdogan pronte a far crollare l'economia, di A. GiuricinCAOS SIRIA/ Nei vecchi cunicoli dell'Isis ora i giovani cercano bellezza, di P. Ricci

ANDREW BRUNSON - CHI È IL PASTORE CAUSA DELLA Crisi USA-TURCHIA/ Ultime notizie Erdogan - fallito golpe e accuse : Turchia, respinto il rilascio del PASTORE USA. Ultime notizie, ANDREW BRUNSON bloccato dal presidente Erdogan, che non intende concedere nulla al rivale americano(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 16:17:00 GMT)

Wall Street in forte ribasso per la Crisi del commercio e della Turchia : Wall Street avvia le contrattazioni in rosso , sempre sull'onda delle ansie per la guerra commerciale e la crisi turca. Il Dow Jones scivola dello 0,81%; debole anche lo S&P-500 che lima lo 0,7%. In ...

Andrew Brunson - chi è il pastore evangelico all'origine della Crisi Usa-Turchia : New York - È l'uomo che, senza nulla potere, è alle spalle del tracollo della lira turca e della guerra economica e diplomatica tra Stati Uniti e Turchia che riverbera sui mercati del mondo. La strana storia è quella del 50enne Andrew Brunson, di

Crisi Turchia - Erdogan : boicotteremo prodotti Usa tra cui iPhone. 'Uniti contro dollaro - forex - inflazione e tassi di interesse' : Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan promette vendetta agli Stati Uniti di Trump, e annuncia in una Turchia scossa dal crollo della lira, -40% dall'inizio dell'anno, l'intenzione di ...

Albania : Banca centrale - non ci sono rischi da Crisi finanziaria in Turchia : Tirana, 14 ago 14:03 - , Agenzia Nova, - La Banca centrale d'Albania sostiene che la crisi finanziaria in Turchia non dovrebbe avere al momento impatti sull'economia del paese. Fonti della Banca centrale di Tirana hanno riferito al portale di informazione economica "Monitor.al", che per quanto riguarda il sistema finanziario, gli istituti di credito ...

Crisi Usa-Turchia - Erdogan : boicottiamo prodotti elettronici americani - : Il presidente turco annuncia che Ankara potrebbe rinunciare ad acquistare beni come gli iPhone, come ritorsione all'aumento dei dazi deciso da Trump. Intanto, la Lira turca recupera terreno e i ...

Argentina e Turchia - approcci drastici ma opposti contro la Crisi valutaria : ... e più convenzionale rispetto alla Turchia, di fronte alla svalutazione della sua moneta: il rialzo dei tassi d'interesse, una mossa che invita i capitali a fluire all'interno dell'economia. "La ...

Turchia - cos'è la Crisi della lira e quali conseguenze può avere : La crisi e la forte svalutazione della lira in Turchia è dovuta alla politica del premier Erdoan, che non ci sta e accusa i social media e gli Usa

Turchia - cos’è la Crisi della lira e quali conseguenze può avere : (foto: YASIN AKGUL / AFP / Getty Images) La Turchia è nel pieno di una crisi finanziaria e il premier Recep Tayyip Erdogan promette vie di uscita a cui gli analisti non credono. Negli ultimi giorni la moneta ha perso l’8% sul dollaro e sull’euro e la borsa di Istanbul, solo durante la giornata di lunedì 13 agosto, ha ceduto il 3,95%. Da inizio agosto la valuta locale ha perso il 40% circa. Un dollaro corrisponde oggi a 6,62 lire turche e un euro ...

L'Asia si prepara all'impatto della Crisi finanziaria in Turchia : La Corea del Sud è la seconda economia asiatica in termini di esposizione alla Turchia, con un rischio finale di 1,7 miliardi di dollari,... La Turchia, ricorda il quotidiano "Nikkei", è stata ...