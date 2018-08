Schianto in scooter sulla Statale 20 | gravissimi due giovani

Schianto in scooter a Dro Ragazza di 19 anni in coma : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Rossi e Fugatti: un match sui profughi Corte dei Conti ...

Schianto con lo scooter : muore il giovane chef stella della cucina romana : Il ragazzo era molto amato nel mondo della ristorazione. Aveva iniziato al Convivio di Troiani e aveva seguito poi Heinz Beck negli Emirati Arabi. 'La morte di Alessandro mi ha scioccato - ha ...

Schianto in scooter : 35enne muore dove investì una 21enne e poi scappò : Nel marzo del 2009 finì alla sbarra perché accusato di avere investito in auto sul lungotevere, nei pressi della Sinagoga, Irene Morabito, all'epoca 21enne, finita in coma per...

Roma - Schianto in scooter a Trastevere : 35enne muore dove investì la 21enne Irene Morabito : Nel marzo del 2009 finì alla sbarra perché accusato di avere investito in auto sul lungotevere, nei pressi della Sinagoga, Irene Morabito, all'epoca 21enne, finita in coma per lunghissimi giorni, e ...