Il centro sportivo di via Zurigo | la palestra dei mercenari

Rugby - una delegazione delle Zebre in visita a Collecchio nel centro sportivo del Parma Calcio : Sui campi di allenamento dei Crociati, le Zebre hanno avuto la possibilità di cimentarsi con il pallone da Calcio assieme ad un gruppo di calciatori del Parma Calcio 1913 Un pomeriggio… da Zebre a Collecchio. Una parte della rosa della franchigia di Rugby con sede a Parma, impegnata anche in questa stagione nel campionato internazionale Guinness PRO14 e nella coppa europea EPCR Challenge Cup, è stata ospite questo pomeriggio al ...

Barcellona - vacanze finite per Leo Messi : l’argentino domani torna ad allenarsi al centro sportivo blaugrana : L’attaccante argentino tornerà domani ad allenarsi presso il centro sportivo del Barcellona, dopo le vacanze post Mondiale vacanze finite per il 5 volte pallone d’oro Leo Messi. Il 31enne argentino sarà infatti domani al centro sportivo del Barcellona per le visite mediche e il primo allenamento della nuova stagione. domani riprenderanno a lavorare altri tre giocatori blaugrana reduci del mondiale: Gerard Piqué, Sergio Busquets ...

Napoli - De Laurentiis guarda al futuro : «4 idee per stadio e centro sportivo» : Aurelio De Laurentiis ha voluto fare chiarezza con un comunicato sul progetto che riguarda il prossimo stadio e il centro sportivo del Napoli. «Da molto tempo esiste il vezzo di cercare di...

De Laurentiis : 'Sto per comprare un terreno per nuovo stadio e centro sportivo. Napoli come il Manchester City' : Da La Gazzetta dello Sport arrivano nuove dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , che ha svelato alcuni dei progetti del club riguardanti soprattutto la possibilità di avere uno stadio di proprietà ...

Dalla Francia : Balotelli pizzicato nel centro sportivo del Marsiglia - affare a un passo : Stando all'emittente francese RMC Sport , Mario Balotelli era oggi nel centro d'allenamento del Marsiglia in compagnia del suo avvocato. Intesa a un passo per un triennale a 7 milioni a stagione. Il club pagherà un indennizzo di 10 ...

Parma - completato il saldo per l’acquisto del centro sportivo di Collecchio : Dopo averlo acquistato provvisoriamente per la cifra di 3,21 milioni di euro, il club si è aggiudicato definitivamente il Centro Sportivo di Collecchio. L'articolo Parma, completato il saldo per l’acquisto del Centro Sportivo di Collecchio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Raphaela Lukudo - dal Sudan al centro sportivo dell'Esercito : Raphaela Lukudo, 24 anni, si viene a sapere che 'la famiglia è originaria del Sudan, ma si era stabilita da tempo in Italia: prima nel Casertano e successivamente, quando 'Raffaella' aveva appena due ...

Maurizio Sarri - trovato l’accordo con il Chelsea : il tecnico andrà a vivere nel centro sportivo del club di Londra : È tutto pronto per l’arrivo in Premier League di Maurizio Sarri. Come riporta il Daily Mail, l’annuncio dell’intesa trovata tra l’ex allenatore del Napoli e il Chelsea è imminente e manca solo l’ufficializzazione. Sarri firmerà con il club londinese un contratto biennale con opzione per la terza stagione. E nell’accordo, secondo i media inglesi, il tecnico toscano ha chiesto anche di poter risiedere dentro il ...

Nike inaugura un centro sportivo a Mosca : presenti Ronaldo e Arshavin : Mentre ci si prepara per la cerimonia inaugurale dei Mondiali. la città di Mosca ha ospitato un evento interessante: l’inaugurazione di Box MSK, il nuovo centro sportivo e culturale che Nike ha realizzato nella capitale russa, presso Gorky Park. presenti stelle del calibro di Ronaldo, insieme a Andrey Arshavin ed Evgenia Medvedeva, oltre a centinaia di […] L'articolo Nike inaugura un centro sportivo a Mosca: presenti Ronaldo e ...