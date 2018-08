Aquarius | da sola nel Mediterraneo | Ormai siamo l' unica nave Ong per i

Pd : caso Aquarius rischia isolare Italia : 11.00 La vicenda Aquarius è stata usata "in maniera propagandistica", "grave errore aver utilizzato la discussione su Aquarius senza che il governo abbia affrontato la discussione a Bruxelles": lo ha detto a Rtl 102,5 Martina, segretario reggente Pd, aggiungendo: questo modo di agire "rischia di isolare l'Italia. La verità è che noi abbiamo ridotto gli sbarchi dell'80% nell'ultimo anno". Sul versante interno:al governo "faremo proposte ...

Migranti - Salvini chiude i porti italiani : 'Aquarius' sbarchi a Malta'. L'isola rifiuta : Tra le onde del Mediterraneo sta navigando ora l’Aquarius, la sola nave di una organizzazione non governativa presente nelle acque, con a bordo 629 profughi, tra i quali figurano 123 ragazzi non ancora maggiorenni, 11 bimbi e 7 donne in dolce attesa. La nave arrivera' fra poco vicine alle coste dell’isola di Malta e, se si vedra' chiudere i porti, sara' costretta a rimanere al largo, perché l’Italia non le donera' approdo. Questa la ...

Aquarius naviga davanti isola Maiorca : 9.41 La nave Aquarius e le altre due navi militari che la scortano con a bordo in totale i 629 migranti soccorsi una settimana fa davanti alla Libia,si trovano in acque internazionali tra l'isola di Minorca e quella di Maiorca. "Il mare è finalmente calmo -racconta una fonte da bordo- e le persone si si stanno risvegliando.Una nave militare spagnola ci dà idealmente il benvenuto in Spagna".L'Aquarius,la Dattilo della Guardia costiera e la ...

Aquarius - l’Italia non perdona Macron : «O si scusa o Conte non andrà a Parigi». Merkel : «Non lasciamo Roma da sola» : Il ministro dell’Interno riferisce sulla chiusura dei porti italiani alla nave di profughi dalla Libia. Intanto si apre anche un caso diplomatico con la Francia: il ministro Tria cancella il bilaterale e il premier minaccia di annullare il suo viaggio

Aquarius - Liliana Segre : “La responsabilità è dell’Europa. L’Italia è stata lasciata sola ed è una vergogna” : “Meno male che c’è qualcuno che non dice no. Quando si dice no bisogna prendersi le responsabilità di questo no. L’Italia è stata lasciata sola e questa è la vergogna dell’Europa. Sono stati molti di più quelli che hanno chiuso, rispetto a quelli che hanno aperto. Quando si è soli ad aprire la porta, possono succedere tante cose. La responsabilità credo sia dell’Europa. Quando c’è l’Unione Europea, ...

'Con la nave Aquarius ci siamo comportati bene - da oggi l'Italia non è più sola' : l'Italia per anni ha subito l'isolamento nella gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo, ma la vicenda Aquarius ha dimostrato che questo isolamento si è interrotto. Il comandante Gregorio De ...

"Con la nave Aquarius ci siamo comportati bene - da oggi l'Italia non è più sola" : L’Italia per anni ha subito l’isolamento nella gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo, ma la vicenda Aquarius ha dimostrato che questo isolamento si è interrotto. Il comandante Gregorio De Falco, napoletano, 53 anni, oggi parlamentare del Movimento 5 stelle eletto in Toscana, ad Agi ha commentato la svolta nella crisi della nave carica di migranti a largo delle coste maltesi. Sbarcherà in Spagna, su indicazione ...

Aquarius - Segre : 'Italia lasciata sola. La colpa non è di Salvini ma dell'Europa' : âLa Spagna accoglie più dellâItalia? Meno male che qualcuno non dice no. Quando si è soli ad aprire la porta, possono succedere tante...

Di Maio : svolta su caso Aquarius - su migranti Italia non più sola : Roma, 11 giu. , askanews, Il caso della nave Aquarius 'segna un punto di svolta': 'Da oggi l'Italia non è più sola' nella gestione degli arrivi dei migranti. 'La fine del business dell'immigrazione è ...

Aquarius - Fico : “L’Italia non può gestire questa situazione da sola. L’Europa ci deve aiutare” : “È da molto che l’Italia chiede solidarietà alL’Europa”. Commenta così il presidente della Camera, Roberto Fico, la vicenda dei migranti lasciati in mare dopo che il governo ha chiuso i porti alla nave Aquarius. “L’Italia è stato ed è un Paese accogliente per tradizione – ha aggiunto Fico, in visita alla tendopoli di San Ferdinando – il fatto che la Spagna abbia accettato l’idea di una solidarietà nel Mediterraneo più collettiva è ...

Salvini : “Abbiamo vinto - ma nave Aquarius è solamente il primo obiettivo”” : Matteo Salvini ringrazia il premier spagnolo Sanchez per aver offerto accoglienza alla nave Aquarius, ed esulta: "Vittoria, primo obiettivo raggiunto".Continua a leggere

Aquarius - il sindaco Orlando : “Criminale nazista chi non capisce che c’è una sola razza. Salvini ministro scimunito” : “Chi non capisce che esiste una sola razza è un criminale nazista. Salvini è un ministro scimunito che sta facendo arretrare tutto il Paese”. Sono le parole del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ospite dell’evento “Mediterraneo Antirazzista”. “Il porto di Palermo è pronto ad accogliere le navi” ha ribadito Orlando. L'articolo Aquarius, il sindaco Orlando: “Criminale nazista chi non capisce che ...