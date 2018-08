Harry ti presento Sally | trama cast e curiosità della commedia romantica

tvzap.kataweb

: Delia Ephron, scrittrice e sceneggiatrice ('C'è posta per te', 'Vita da strega'), sorella di Nora (quella di 'Harry… - rolizzio : Delia Ephron, scrittrice e sceneggiatrice ('C'è posta per te', 'Vita da strega'), sorella di Nora (quella di 'Harry… - rainstormgirl : Mia madre e i complimenti: 'volevo dirti che anche se mi fai arrabbiare ogni tanto, io sono fiera di te' A me viene… - UnTemaAlGiorno : RT @peppe844: #SeVuoi Sally: E cioè vado ad una scuola per diventare giornalista. Harry: Così racconti quello che succede agli altri. Sally… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Billy Crystal e Meg Ryan sono i protagonisti del grande classico del 1989ti, la divertentediretta da Rob Reiner in onda domenica 12 agosto alle 21.15 si Rai3.ti, trailertiPuò il sesso compromettere una relazione perfetta tra un uomo e una donna? Questo è il temadiscussione traBurns (Billy Crystal) eAlbright (Meg Ryan) durante il viaggio che li porta da Chicago a New York. Undici anni dopo non sono stati ancora capaci di darsi una risposta. Riusciranno questi due ottimi amici a capire che sono fatti l’uno per l’altra o continueranno a rifiutare l’attrazione reciproca che hanno provato sin dal primo momento?tiBilly Crystal èBurns. L’attore sfonda grazie all’interpretazione di un omosessuale nella serie Soap (1976): si ...