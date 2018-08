Bollette | assicurazioni e sanità Spese obbligate 2019 per 7 300€

affaritaliani

: RT @SensoDiNausea: Aumentano: bollette domestiche, ticket sanitari, tassa rifiuti, assicurazioni.. AUMENTATO TUTTO, OGNI SINGOLA VOCE DI S… - elena_zuccarini : RT @SensoDiNausea: Aumentano: bollette domestiche, ticket sanitari, tassa rifiuti, assicurazioni.. AUMENTATO TUTTO, OGNI SINGOLA VOCE DI S… - parlamentonews : CONFCOMMERCIO, 40,7% DEI CONSUMI. SPESA ALIMENTARI 15% TOTALE Dall'energia elettrica ai ticket sanitari, passando p… - ricdil1 : RT @SensoDiNausea: Aumentano: bollette domestiche, ticket sanitari, tassa rifiuti, assicurazioni.. AUMENTATO TUTTO, OGNI SINGOLA VOCE DI S… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Dall'energia elettrica ai ticket sanitari, passando per le, le quota di "" nel 2018 si attesta al 40,7% sul totale dei consumi, in calo di circa un punto rispetto al 2014 ma ancora con "un'elevata incidenza", che arriva a pesare "quasi 7.300 euro l'anno pro capite". E tra le uscite vincolate, per le quali il cittadino "ha poca, o nessuna Segui su affaritaliani.it