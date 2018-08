Miss Italia 2018 | Diletta Leotta e Francesco Facchinetti sono i nuovi conduttori del

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 agosto 2018) Sarannoa condurre l’edizionedi, il concorso di bellezza in onda su La7. Una coppia insolita per un doppio appuntamento: il 16 settembre alle 20.30 ci saranno le selezioni mentre il 17 alle 21.10 la finale. Le 200 candidate elette nelle regioni verranno appunto selezionate dal 3 all’8 settembre nelle prefinali nazionali. In questo modo le partecipanti saranno progressivamente ridotte fino a 30 ragazze che quindi si contenderanno il titolo di “più bella d’” e succederanno al trono di Alice Arlanch, la vincitrice del 2017. In gara c’è anche Chiara Bordi, la prima“bionica”, come lei stessa si definisce per via della sua protesi alla gamba. Insomma, la prossima stagione televisiva è carica di appuntamenti per: oltre a, l’ex volto di Sky Sport sarà alla ...