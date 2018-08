Milan | senti l’ex Abbiati | “Montella e i cinesi un disastro Bonucci è andato via perchè…”

Milano - aggredito Enrico Nascimbeni scrittore vicino ai Sentinelli : “Sporco comunista di m…” : aggredito sulla porta di casa e minacciato con un coltello da due persone al grido “sporco comunista di m…”. È quanto ha denunciato Enrico Nascimbeni, giornalista, scrittore e cantautore veronese, residente a Milano, vicino ai Sentinelli, la comunità che da anni si batte per i diritti Lgbt. Lo ha raccontato lui stesso sulla sua pagina Facebook, giovedì mattina: “Sono tornato poco fa dalla stazione Garibaldi dei ...

Juve - senti Gallinari : 'Bonucci via dal Milan è una bella botta' : Danilo Gallinari, stella dell'NBA e grande tifoso rossonero, parla a La Gazzetta dello Sport della maxi operazione Caldara-Higuain-Bonucci: Bonucci? Ammetto che è una brutta botta , perché il capitano è fondamentale in qualsiasi squadra, che si tratti di calcio o basket non fa ...

Giochi 2026 - Coni : “Italia presenti candidatura condivisa Torino-Milano-Cortina”. M5S non ci sta : Giovanni Malagò, presidente del Coni, alla fine della riunione della commissione di valutazione dei Giochi invernali 2026 ha trovato una soluzione: "La commissione indica in assoluto come strada da seguire e come auspicio la candidatura congiunta con le tre città per far sì che ci sia una vera candidatura italiana". Milano e Cortina sono d'accordo. Ma in Comune a Torino è battaglia.Continua a leggere

In un'Italia strillata e contrapposta sopravvive l'Italia dei buoni sentimenti - Milano Post : In un'Italia strillata, contrapPosta, mercantile dove anche le idee hanno un prezzo, dove la politica segue solo parametri di convenienza, sopravvive un'Italia dei sentimenti, delle piccole cose, di un quotidiano senza egoismi. Ed è l'Italia che fa grande questo Paese, naturalmente generoso, ...

Milan - carica Leonardo : “Bonucci? Partito tutto da un suo desiderio. Gattuso resta - mai sentito Conte” : carica Leonardo- Leonardo si (ri)presenta ai suoi tifosi rossoneri e carica l’ambiente Milan. “Milan ai Milanisti”, Leonardo è pronto a riprendere in mano la voglia di far riavvicinare il pubblico rossonero al Milan. Una conferenza stampa carica di forti motivazioni, dove Leonardo ha fatto il punto della situazione sul mercato e su Gattuso. Leonardo SI […] L'articolo Milan, carica Leonardo: “Bonucci? Partito tutto ...

Nadia Toffa a passeggio per Milano : ‘Farsi carini per sentirsi meglio’ : Tra maggio e giugno Nadia Toffa aveva diradato i post su Instagram, una assenza interrotta solo il giorno del suo compleanno per celebrarlo con i suoi fan e mandare un messaggio positivi e di speranza. Poi è ricomparsa non solo sui social ma anche a qualche evento mondano o a una mostra. Adesso, mentre continua la sua battaglia contro il cancro, si mostra ai suoi fan sorridente e di bianco vestita in giro per le strade di Milano. Come al solito ...

Milan - Reina : 'Io e Donnarumma ci sentiamo due numeri uno' : 'Io e Donnarumma ci sentiamo due numeri uno, siamo in una società importantissima e cercheremo di fare il meglio per far decidere mister Gattuso. Ho un ottimo rapporto con lui e con il suo fratello ...

Sorteggio Europa League 2018-2019 : quando si svolge? Data - programma - orario e gironi. Presenti Milan - Lazio e Atalanta : Manca poco al via della nuova stagione calcistica. L’Europa League è già cominciata, già a giugno, con il turno preliminare. Tra pochi giorni sarà già il momento del secondo turno di qualificazione, al quale prenderà parte l’Atalanta. Le squadre italiane qualificate saranno tre: oltre ai bergamaschi anche la Lazio e il Milan, quest’ultimo al quale è stata restituita la partecipazione dopo la sentenza del TAS, già qualificate ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Milan Novara : info e orario - le ultime novità live : gli assenti annunciati (amichevole) : PROBABILI FORMAZIONI Milan Novara: le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre in questa amichevole. Gennaro Gattuso manda in campo il suo undici potenzialmente migliore?(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 09:50:00 GMT)

Migranti - pagina dei Sentinelli di Milano rimossa da Facebook. In migliaia agli amministratori del social : “Riapritela” : La pagina dei Sentinelli di Milano è stata rimossa da Facebook per quasi 24 ore ed è stata riaperta solo dopo migliaia di segnalazioni da parte degli utenti. La denuncia era arrivata nella tarda serata di martedì dal portavoce del movimento Luca Paladini, spiegando che “probabilmente oggi siamo stati segnalati per aver postato l’immagine del bambino e della donna annegati” e recuperati dalla Proactiva Open Arms. Nel corso della ...

