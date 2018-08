PGA Championship | DJ favorito assoluto | seguono Thomas e Rory

Golf - PGA Championship 2018 : Justin Thomas a caccia di un fantastico bis - Francesco Molinari sogna un altro trionfo tricolore : Tiger ha sfiorato il trionfo nel British Open e a ritrovato fiducia nei suoi mezzi, ragion per cui sarà tirato a lucido per contendere il trofeo ai migliori giocatori al mondo. Dustin Johnson e ...

Golf - PGA Championship 2018 : Justin Thomas a caccia di un fantastico bis - Francesco Molinari sogna un altro trionfo tricolore : La gioia del trionfo di Francesco Molinari nel British Open 2018 è ancora negli occhi e nel cuore degli appassionati italiani di Golf. Ma ora è già tempo di proiettarsi verso l’ultimo Major stagionale, il PGA Championship 2018, che andrà in scena tra giovedì 9 e domenica 12 agosto sul percorso par 71 del Bellerive Country Club di Town and Country, nel Missouri. La 100^ edizione dello storico torneo sarà contraddistinta dalla presenza di ...

Golf – PGA Championships : tutto pronto per la centesima edizione - Francesco Molinari chiamato ad un ruolo da protagonista : Dopo aver vinto l’Open Championships, Francesco Molinari va a caccia del quarto e ultimo major stagionale ul percorso del Bellerive CC, a St. Louis nel Missouri, si svolge la 100ª edizione dell’US PGA Championship, quarto e ultimo major stagionale, dove Francesco Molinari, numero sei del world ranking e vincitore dell’Open Championship, è nuovamente chiamato a un ruolo da protagonista in un contesto che vede in campo i migliori ...

Golf - PGA Championship 2018 : il percorso e le 18 buche ai raggi X : Sarà il Bellerive Country Club ad ospitare la 100^ edizione del PGA Championship, quarto Major stagionale che andrà in scena tra giovedì 9 e domenica 12 agosto. Il prato verde di Town and Country, nel Missouri, sarà il teatro dell’ultimo torneo dello Slam del 2018, che vedrà la partecipazione di un autentico parterre de rois, che include anche l’italiano Francesco Molinari, straordinario protagonista due settimane fa con la vittoria ...

Golf - PGA Championship 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Sarà possibile guardare il PGA Championship 2018 in tv in chiaro su Sky Sport Golf HD , ma il Major sarà visibile anche in diretta streaming su tablet, pc o smartphone attraverso l'applicazione SkyGo ...

Golf - PGA Championship 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : C’è il gotha del Golf mondiale sul prato verde del Bellerive Country Club di Town and Country, nel Missouri, dove tra giovedì 9 e domenica 12 agosto andrà in scena la 100^ edizione del PGA Championship. Un anno fa a trionfare fu lo statunitense Justin Thomas, che beffò Francesco Molinari nell’ultimo round, costringendo l’italiano ad accontentarsi di un comunque eccellente secondo posto. Di acqua sotto i ponti, però, ne è ...

Golf - a 21 Molinari vincente al PGA Championship : TORINO - Francesco Molinari è stato il primo italiano a vincere al British Open, un Major nel Golf, e adesso i bookmaker lo proiettano verso un altro incredibile risultato. Il nuovo appuntamento con ...

Golf - LPGA Tour 2018 : Sung-Hyun Park si prende tutto al playoff. Suo il KPMG Women’s PGA Championship : Nemmeno un bogey nelle ultime 30 buche, un quarto round solido ed un playoff da urlo. Con questo biglietto da visita Sung-Hyun Park si aggiudica il KPMG Women’s PGA Championship, uno dei 5 Major del circuito femminile, con lo score complessivo di -10 (278 colpi). La sudcoreana è dovuta però passare dalle buche di spareggio per avere la meglio della connazionale So-Yeon Ryu, e della nipponica Nasa Hataoka. Sul percorso par 72 del Kemper ...

Golf - KPMG Women’s PGA Championship 2018 : So Yeon Ryu va in fuga nel Major - Brooke Henderson insegue il bis : Un giro perfetto consente a So Yeon Ryu di andare in fuga nel KPMG Women’s PGA Championship 2018, il terzo Major stagionale in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Kemper Lakes Golf Club di Kildeer, nell’Illinois. La sudcoreana ha completato il terzo round in 67 colpi con 3 birdie nelle ultime 5 buche, un andamento travolgente che gli ha consentito di staccare le compagne di viaggio e di involarsi da sola in testa alla leaderboard con 11 ...

Golf - KPMG Women’s PGA Championship 2018 : Brooke Henderson affianca So Yeon Ryu e Sung Hyun Park al comando del terzo Major stagionale : Due sudcoreane e una canadese svettano in testa al KPMG Women’s PGA Championship 2018, il terzo Major stagionale che va in scena sul percorso par 72 del Kemper Lakes Golf Club di Kildeer, nell’Illinois. So Yeon Ryu e Sung Hyun Park sono attualmente in testa alla classifica con 6 colpi sotto il par, affiancate a metà gara dalla canadese Brooke Henderson, seconda un anno fa e vincitrice del torneo nel 2016. La Ryu è riuscita ad ergersi in ...

Golf - KPMG Women’s PGA Championship 2018 : Danielle Kang va a caccia di un fantastico bis - Giulia Molinaro speranza azzurra : Le grandi protagoniste del Golf femminile si daranno appuntamento in occasione del KPMG Women’s PGA Championship 2018, il terzo Major stagionale che andrà in scena sul percorso par 72 del Kemper Lakes Golf Club di Kildeer, nell’Illinois. Un torneo che trae origine nel 1955 e che è entrato a far parte dei cinque tornei dello Slam del circuito LPGA, con un montepremi da 3 milioni e 650mila euro. Nel 2017 a trionfare fu la statunitense ...

Golf - PGA Tour 2018 : rimonta stellare di Bubba Watson che fa suo il Travelers Championship : Colpo di scena nell’atto conclusivo del Travelers Championship (montepremi 7 milioni di dollari). Nella tappa del PGA Tour che segue immediatamente gli US Open Bubba Watson sigla uno straordinario -7 recuperando 5 posizioni ed aggiudicandosi la kermesse del Connecticut. Sul percorso par 70 del TPC at River Highlands di Cromwell (Connecticut, Stati Uniti) l’americano chiude con lo score complessivo di -17 (263 colpi), 3 meglio dei ...