Moavero | “Anche noi fummo migranti | ricordiamocelo quando arrivano in Italia” Fdi

(Di mercoledì 8 agosto 2018) “Siamo stati una nazione di e, siamo andati stranieri nel mondo cercando lavoro” e bisogna ricordarlo “vediamo arrivare in Europa idella nostra travagliata epoca”. Lo ha detto il ministro degli Esteri EnzoMilanesi in un messaggio rivolto agli italiani all’estero. Parole cui ha reagito Fratelli d’Italia: “Gli Italiani che emigrarono hanno portato lavoro e qualità e chi ci ha ospitato ha preteso che rispettassimo fino all’ultima regola, perseguitando correttamente chi non lo fece – attacca il capogruppo di FdI alla Camera dei Deputati, Francesco Lollobrigida – il richiamo dio è inutile o è fuorviante rispetto alla necessaria azione per impedire una invasione di clandestini che con gli eitaliani non c’entra nulla. Il Ministro degli Esteri eviti paragoni impropri e offensivi“. Sono ...