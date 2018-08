Lutto nel mondo del calcio | si è spento Gustavo Giagnoni | l’allenatore col colbacco

Lutto nel mondo del giornalismo - muore volto noto del telegiornale de La7 : A 61 anni e dopo una lunga lotta contro il cancro, Pierfrancesco Pangallo se n'è andato, lasciando la moglie Elisabetta e i figli Camilla, Giacomo, Nicolò e Filippo. Ad annunciarlo, l'Ordine dei ...

Tragedia nel Lago di Como : Italia in Lutto. Nessuno immaginava che sarebbe potuto accadere proprio a loro : Un’estate Italiana da dimenticare per quel che riguarda le vittime. Il bilancio sale drammaticamente di giorno in giorno, tra incidenti stradali, malori, l’influenza legionella in Lombardia e anche le tragedie dell’acqua, come quella accaduta nelle acque del Lago di Como, a Nesso, poco distante dal capoluogo dove un sommozzatore di 47 anni è morto a causa di un imprevisto durante un’immersione. Si tratta di Ettore ...

Lutto nello sci - campionessa olimpionica Vibeke Skofterud muore in incidente su moto d’acqua : La fondista norvegese è morta tragicamente all'età di 38 anni a seguito di un incidente in vacanza mentre si trovava su una moto d'acqua nel sud della Norvegia. Il suo corpo senza vita ritrovato in acqua dopo ore di ricerche.Continua a leggere

Lutto nel mondo dell'auto - Addio a Roberto Bonetto : Di Roberto Bonetto, conosciuto nel 1982 al mio arrivo a Quattroruote, ho un ricordo ancora molto vivido che coincide in particolare con gli aneddoti legati alla sua vita quotidiana di giornalista in perpetua lotta con il tempo, le bozze, le auto e le prove. La sua lunghissima carriera a Quattroruote, iniziata nei primi anni 60, lo ha visto ricoprire praticamente ogni ruolo professionale, da collaudatore volontario a vicedirettore, con una ...

Vibeke Skofterud - morta la 38enne fondista/ Lutto nel mondo dello sci : scomparsa dopo incidente in jet ski : Vibeke Skofterud, morta la 38enne fondista. Lutto nel mondo dello sci: scomparsa dopo incidente in jet ski sulle coste della Norvegia. Era stata campionessa olimpica(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 13:11:00 GMT)

Baseball in Lutto - è morto Umberto Calzolari : era nella Hall of Fame : BOLOGNA - È morto a 80 anni Umberto Calzolari, protagonista del Baseball bolognese e italiano, dal 2014 nella Hall of Fame di questo sport. Ne dà notizia la Fortitudo Baseball che con il presidente Stefano Michelini esprime il cordoglio della società e la vicinanza alla moglie Gisella. Bolognese, soprannominato 'il Professore', con ...

Lutto nel mondo della sanità : Lutto nella sanità vercellese: a 65 anni è morto Giorgio Groppo, medico ortopedico, per anni in servizio nel reparto di traumatologia dell'ospedale Sant'Andrea. Groppo è morto nella giornata di sabato ...

F1 – Bandiere a mezz’asta e Lutto al braccio : la Ferrari al Gp d’Ungheria con Marchionne nel cuore [GALLERY] : La Ferrari col lutto al braccio all’Hungaroring: Sergio Marchionne col suo team al Gp d’Ungheria Tutto pronto a Budapest per il Gp d’Ungheria: i piloti della F1 tornano protagonisti a pochi giorni dall’incredibile gara di Hockenheim. Weekend doloroso e complicato in casa Ferrari per la scomparsa di Sergio Marchionne: tutti i membri del Team di Maranello indosseranno la fascia nera al braccio in segno di lutto per la ...

Lutto nel mondo della politica : morto Giuseppe Tonutti : E' stato esempio di un modo di vivere la politica e l'impegno nelle istituzioni coerente e attento alle istanze della base'. "Scompare un altro esponente della buona politica, un esempio operoso di ...

'Lo hanno ucciso davanti a tutti'. Lutto choc nello sport : l'orribile fine a 25 anni : A riportare la notizia della sua scomparsa è La Gazzetta dello sport. , Continua a leggere dopo la foto, L'atleta è stato accoltellato mentre si trovava in centro nella città di Almaty, la più ...

“Lo hanno ucciso davanti a tutti”. Lutto choc nello sport : l’orribile fine a 25 anni : Una morte assurda, di quelle che a leggerle sembrano uno scherzo, una battuta fuori luogo. E invece maledettamente vera, una tragedia che ha visto un atleta amato e conosciuto in tutto il mondo perdere la vita al culmine di un banale tentativo di rapina finito nel peggiore dei modi. Proprio in queste ore il mondo dello sport piange infatti la scomparsa del 25enne kazako Denis Ten, una delle stelle del pattinaggio di figura mondiale, ...

“Te ne sei andata proprio oggi - alla mia età”. Antonella Clerici - un Lutto che non passerà mai : Un momento davvero particolare nella carriera di quella che senza ombra di dubbio può essere considerata una delle conduttrici più amate nella storia del piccolo schermo italiano. Di chi stiamo parlando? Di Antonella Clerici, che il prossimo 6 dicembre compirà gli anni e veleggia spedita verso la ricorrenza numero sessanta. Una vita alla conduzione di uno dei programmi entrati di diritto nel cuore degli spettatori, quel La Prova del Cuoco ...

Lutto nello sport italiano : è morto l’ex calciatore. “Circostanze misteriose”. Lascia un bimbo di 1 anno : È morto la sera di martedì 17 luglio 2018 in ospedale, a Sassari, dove era stato ricoverato poche ore prima. Le cause del decesso sono ancora in via d’accertamento, ma il mondo del calcio e dello sport in generale è in Lutto stretto per la scomparsa di Giovannino Oggiano, avvenuta in circostanze ancora misteriose, come scrive La Nuova Sardegna. Aveva 47 anni. Ex calciatore della Torres, era diventato papà da poco (il figlio ha un ...

“Devastata”. Tremendo Lutto in tv : ritrovata morta nella sua lussuosissima casa. Aveva solo 49 anni e - alle spalle - una vita di eccessi - traumi e celebrità : È morta a 49 anni lasciando il mondo senza parole. È successo lo scorso giovedì ma la notizia è stata diffusa solo ora. Annabelle Neilson, ex moglie del miliardario Nat Rothschild, ex modella, se ne è andata a 49 anni. Amica intima di Kate Moss, all’età di 22 anni, era diventata la musa di Alexander McQueen. È stata proprio lei a vederlo vivo l’ultima volta: “Era mio fratello, il mio fidanzato, la mia anima gemella – Aveva detto dopo la ...