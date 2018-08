La piastra con questo caldo? Per carità! Ma ecco come avere i capelli lisci

caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Estate:, sole, magari mare, abbronzatura. Tutto molto bello, è forse la stagione più amata in assoluto. Ma ferie o non ferie, c’è un piccolo problemino che ‘attanaglia’ le donne: i. C’è chi li haper natura e quindi non ha grossi grattacapi lasciandoli asciugare all’aria aperta, ma chi invece è abituato a cavarsela con la, beh, d’estate ha qualche difficoltà a chiudersi in bagno con quelle temperature roventi. Possibile che non ci sia un modo alternativo perla chioma a posto,a e drittauno spaghetto? Sì che c’è e più di uno. No stress, no a strumenti meccanici che tendono a seccare e danneggiare i(e a farci sudare quando fuori sono 35 gradi). È bene partire dal principio, quindi dai prodotti per il lavaggio: usate shampoo e balsamo specifici perin quanto hanno proprietà ...