Conte non risponde sui vaccini

Conte - a Bruxelles 'a testa alta - ma non scriteriati' : ... si scontra con un quando di stabilità finanziaria che il ministro dell'economia Giovanni Tria si è detto più volte determinato a garantire.

La conferenza stampa di Conte non ha chiarito nulla di nulla - su nulla : La conferenza stampa del Presidente del Consiglio arriva dopo settimane di dichiarazioni col contagocce e comunicazioni ridotte al minimo. Eppure, in oltre un'ora Conte è riuscito a non dire praticamente nulla di concreto, né sui Contenuti della manovra, né sulle principali questioni all'ordine del giorno.

Conte : “Manovra seria e coraggiosa con riforme strutturali”. E al Fatto : “Non esiste piano Savona su investimenti” : Esclude l’esistenza di un “piano Savona” sugli investimenti e promette una “manovra seria e coraggiosa con riforme strutturali“. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, prima della pausa estiva. Le risorse per la manovra, ha spiegato Conte, “sono ricavate da un’attenta opera di ricognizione degli investimenti programmati e delle spese”. E ...

Conte promette una manovra seria. 'In Ue a testa alta - ma non scriteriati' : Nell'incontro con la stampa prima delle ferie estive, il premier annuncia a breve una sintesi risolutiva sulla Tav

Conte : “Mediterraneo non è più cimitero dei migranti - da noi sempre garantito il soccorso” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontra i giornalisti prima della pausa estiva e parla di migranti: "Siamo orgogliosi di aver cambiato la politica evitando che il Mediterraneo divenisse il cimitero dei migranti senza nomi". Conte si sofferma anche sul tema vaccini, assicurando che non ci sarà nessuna circolare ora, e della manovra autunnale che sarà "seria, rigorosa e coraggiosa".Continua a leggere

Conte : manovra seria e rigorosa - in Europa a testa alta ma non saremo irragionevoli : Il premier Giuseppe Conte ha assicurato che la manovra sarà "seria, rigorosa, coraggiosa" e sarà accompagnata da riforme strutturali, in cui noi riponiamo molta fiducia perché siamo convinti che la leva per la crescita economica e lo sviluppo sociale saranno le riforme". Incontrando i giornalisti per un saluto prima delle vacanze, Conte ha anche spiegato di non aver chiesto "una concessione o un ...

Manovra - Conte : "Seria e rigorosa Coperture? Non da tagli a sanità" : Il vertice di maggioranza di oggi serve per mettere a punto una Manovra economica ''seria rigorosa e coraggiosa'', con ''riforme strutturali'', ma "parleremo anche di flat tax e reddito di cittadinanza. Il nostro sarà un pacchetto integrale, però bisogna essere realisti, non significa che a settembre realizzeremo tutte queste riforme''. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a ...

Conte : manovra seria - rigorosa e coraggiosa. Non toccherà scuola - sanità e ricerca : Nell'incontro con la stampa prima delle ferie estive, il premier annuncia a breve una sintesi risolutiva sulla Tav

Appello dei capigruppo di Forza Italia al premier Conte : non tacere sui vaccini : Al direttore - La società civile e le istituzioni rappresentative della Repubblica, a partire dal Parlamento, non possono e non devono essere insensibili di fronte agli appelli che vengono dalla scienza, ma anche dalle madri che hanno a cuore la salute dei loro figli. Anche noi sentiamo tutto il pes

Foggia - Salvini : “Svuoteremo i ghetti - questa è mafia - non caporalato”. Conte : “Morti senza dignità” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno Matteo Salvini sono stati oggi a Foggia dopo i tragici incidenti in cui hanno perso la vita 16 migranti in pochi giorni. Salvini sostiene che "questa è mafia" e non solo caporalato, mentre Conte parla di "morti dietro cui non c'è dignità, ma solo sfruttamento".Continua a leggere

Dl dignità è legge. Boato M5s - Di Maio e Conte esultano - Pd protesta. E Casellati ai senatori dem : “Non siamo all’asilo” : Via libera del Senato al decreto dignità. Con 155 sì, 125 no e un astenuto Palazzo Madama ha licenziato in via definitiva il provvedimento, che nei prossimi giorni sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale. Al momento dell’approvazione, sono scattate le esultanze del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e degli altri membri del governo. Al contrario, proteste in casa Pd, con ...

Strage dei braccianti - il premier Conte a Foggia : "Dietro queste morti non c'è dignità" : Dopo la morte dei dodici braccianti anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel capoluogo dauno per la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza. La procura apre due inchieste

Incidente Bologna - Conte : vigilare - prevenire perchè non si ripeta : Bisogna “vigilare sempre sul rispetto degli standard di sicurezza” e “siamo qui oltre che per testimoniare la vicinanza del governo anche per capire, per prevenire perchè non si ripera più quanto accaduto”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte all’uscita dall’ospedale Maggiore di Bologna dove ha visitato i feriti dell’Incidente di ieri sulla tangenziale.