La vagina odora “di formaggio” dopo il sesso? Ecco cosa significa

(Di martedì 7 agosto 2018) Fare l’amore con chi si ama è lapiù bella del mondo, è innegabile. Ma fare l’amore, ahimè, può anche avere effetti collaterali per niente piacevoli. Per esempio ci possono essere reazioni allergiche, si può assistere alla comparsa di verruche e acne per questo è bene conoscere tutto ciò che si rischia facendocosì da prendere le giuste precauzioni. La dottoressa Ava Shamban ha spiegato alcune delle problematiche più frequenti. “Se nella tue parti intime provi prurito o irritazione, subitoaver fatto l’amore e usato la protezione, potresti avere un’allergia al lattice – ha spiegato – Puoi risolvere questo fastidio usando la crema di idrocortisone e cambiando i metodi di contraccezione. Se, invece, non hai usato nessuna protezione in lattice, potresti anche avere un’allergia ai lubrificanti; in questo caso bisogna sostituirli con un lubrificante organico, ...