Cosa sappiamo dell’incidente a Bologna

Esplosione Bologna : Cosa è successo e Cosa sappiamo : Al momento una vittima accertata e 68 feriti, 14 dei quali versano in gravi condizioni. Tra le persone condotte in ospedale anche 11 carabinieri e due poliziotti.Continua a leggere

Cosa sappiamo finora dell'incidente sulla A14 : Momenti drammatici oggi pomeriggio sull'A14. Un tamponamento multiplo ha provocato l'incendio di un tir che trasportava una cisterna carica di Gpl. L'incidente è avvenuto alle 14.40 sul raccordo autostradale Bologna-Casalecchio, all'altezza di Borgo Panigale. Pesante il bilancio, ancora provvisorio, delle vittime. La Prefettura di Bologna, dove è in corso il Centro di coordinamento dei soccorsi, ha confermato ...

Esplode tir in autostrada a Bologna - «Sembrava una bomba» : Cosa sappiamo finora : Il primo boato nel primo pomeriggio. «Sembrava una bomba» ha detto chi lo ha sentito da vicino, ma anche chi era a chilometri di distanza si è reso conto che qualcosa di grave era successo. La conferma è arrivata vedendo la colonna di fumo che arrivava dalla zona vicino all’aeroporto e poi con le immagini dell’esplosione che hanno cominciato a girare sui social, alcune delle quali sono qui sotto. Un tir che trasportava materiale infiammabile è ...

Venezuela - Cosa sappiamo dell'attentato al presidente Maduro : ... dopo che giorni fa il Partito socialista unito del Venezuela , Psuv, 'aveva illustrato le priorità per risollevare l'economia nazionale'. 'Consideriamo categoricamente inaccettabile conclude il ...

Cosa sappiamo dei casi di legionellosi : A Bresso, vicino a Milano, 4 persone anziane sono morte e almeno altre 52 sono state contagiate The post Cosa sappiamo dei casi di legionellosi appeared first on Il Post.

Momo Game - Cosa sappiamo sul gioco che spopola su Whatsapp e che somiglia a Blu Whale. La polizia indaga sul suicidio di una 12enne : Se ne parla in Russia, ma anche in Messico, il Brasile, la Colombia e altri paesi in tutto il mondo. Nel caso di 'Momo', il suo principale mezzo di propagazione è Whatsapp. #UIDI #FGETabasco #...

Cosa sappiamo sul caso dei cartoni usati al posto del gesso nell'ospedale di Reggio Calabria : 'Nemmeno in un ospedale del terzo mondo gestito dai medici di Emergency si vedono queste cose', aveva commentato Gianluigi Scaffidi, il segretario aziendale del sindacato Anaao-Assomed. 'Non capisco ...

Cosa sappiamo (ed è giusto sapere) sulle condizioni di Franco Battiato : Franco Battiato sarebbe gravemente malato. Avrebbe l’alzheimer. Usare il condizionale è un obbligo professionale, dato che dall’entourage del cantautore non arrivano conferme, e quasi familiare, sperando si tratti soltanto di voci da social, scintille apparse chissà dove e destinate a ridimensionarsi. La voce di una sua malattia in realtà circola negli ambienti musicali e catanesi da tempo, certamente da otto ...

Cosa sappiamo finora sul caso del presunto ladro trovato morto ad Aprilia : I cittadini segnalano un'auto sospetta, poi l'inseguimento fino alla Nettunense dove viene rinvenuto il corpo dell'uomo, un...

Michael Schumacher - come sta?/ Cosa sappiamo finora : le difficoltà motorie e la speranza di un “miracolo” : Michael Schumacher, come sta? Cosa sappiamo finora sull'ex pilota della Ferrari: le difficoltà motorie dopo l'incidente in sci e la speranza di un “miracolo” coltivata dalla famiglia(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 11:28:00 GMT)

«Marchionne - grave malattia da oltre un anno» : la nota dell’ospedale. Fca : «Non eravamo informati» | Cosa sappiamo e cosa no sulla malattia : L'ex a.d. di Fca aveva 66 anni ed era stato ricoverato il 27 giugno ufficialmente per un intervento alla spalla. La struttura svizzera: «Si curava da noi da oltre un anno» e «siamo ricorsi a tutti i trattamenti più all'avanguardia»

