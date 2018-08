Il «caso BTp» ora spaventa la City più di Brexit

ilsole24ore

(Di domenica 5 agosto 2018) «Agosto è il mese degli scambi rarefatti per definizione, ma come ne uscirà il BTp, che oramai è in perenne crisi di liquidità?», si è domandato un trader. In vista della prima legge di bilancio del governo Lega-M5S, nellasi è accesa la spia «allacciatevi le cinture» per la forte turbolenza in arrivo ...