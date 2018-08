Ebola | la Repubblica del Congo dichiara una nuova epidemia | 20 morti

meteoweb.eu

: Il Ministero della Salute della Repubblica Democratica del Congo ha dichiarato ufficialmente finita l’epidemia di… - MSF_ITALIA : Il Ministero della Salute della Repubblica Democratica del Congo ha dichiarato ufficialmente finita l’epidemia di… - ilpost : L’OMS ha dichiarato terminata l’epidemia da virus ebola nella Repubblica Democratica del Congo - Atlantide4world : La Repubblica Democratica del #Congo deve fronteggiare un nuovo focolaio epidemico d'#Ebola,dopo che 20 persone son… -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) LaDemocratica delha dato notizia di unadinell'est del Paese, in cui sono morte almeno 20 persone. Appena una settimana fa era statata la fine della precedente. Secondo il ministro della Salute, Oly Ilunga Kalenga, la provincia del North Kivu ha dato notizia di "26 casi di febbre con sintomi emorragici, di cui 20 fatali". L'si è verificata nella regione di Beni, nella zona che è roccaforte della milizia islamista con legami in Uganda, Allied Democratic Forces (Adf). "A questo punto non c'è indicazione che queste due epidemie, a oltre 2.500 chilometri di distanza, siano collegate", ha detto il ministro.