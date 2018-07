Razzismo | L' Avvenire contro Salvini | Guardi la realtà e pesi bene le parole

DAISY OSAKUE - PROCURA “LESIONI SENZA AGGRAVANTE Razzismo”/ Ultime notizie Moncalieri : Avvenire attacca Salvini : Aggressione a DAISY OSAKUE: PROCURA Torino, "lesioni SENZA AGGRAVANTE razziale". Lo scontro politico e l'attacco di Avvenire contro Salvini "clima xenofobo". Le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 14:46:00 GMT)

Avvenire : Razzismo c'è - Salvini pesi parole e non neghi evidenza : Roma, 31 lug., askanews, - 'Dicono che non c'è razzismo in ciò che è accaduto' a Daisy Osakue 'e per di più il ministro dell'Interno Salvini ha ritenuto di liquidare come 'sciocchezze' gli allarmi di ...

Razzismo : Avvenire - clima xenofobo - Salvini pesi parole : Un volto che presentiamo al mondo e a noi stessi. E che non ci somiglia". "Ma non per il colore, quanto per la ferita odiosa che porta - sottolinea Tarquinio -. Anni di pensieri cattivi e di ...