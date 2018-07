Fortnite | aggiornamento 5 10 in arrivo oggi ma niente server offline

Le Mitragliette di Fortnite saranno depotenziate con il nuovo aggiornamento : I tantissimi giocatori di Fortnite sapranno che Epic Games ha aggiunto alcune armi al suo gioco ultimamente, bocche da fuoco come la Mitraglietta SMG e la Mitraglietta Compatta che, però, gli utenti hanno ritenuto un po' troppo potenti.Proprio per questo motivo, l'aggiornamento in arrivo oggi, quello che dà il via alle Sfide della Settimana 3 della Stagione 5, porterà con sé delle modifiche a queste armi, come segnalato sul profilo Twitter ...

Fortnite : Epic Games svela tutte le novità dell'aggiornamento 5.10 : Con il nuovo aggiornamento 5.10 di Fortnite, prendono il via i festeggiamenti per il primo anniversario del popolare gioco di Epic.Lo studio ha da poco condiviso le note della patch sul sito ufficiale, dove è possibile leggere il changelog completo.L'update introduce varie torte di compleanno sparse in tutto il mondo e vi permetterà di ottenere speciali oggetti estetici a "tema compleanno" completando incarichi e sfide. Read more…

Fortnite : scoperte alcune skin - emote e oggetti cosmetici in arrivo con il nuovo aggiornamento 5.10 : Come vi abbiamo già riportato poco fa, questa mattina, dalle ore 10 e fino alle 14, i server di Fortnite saranno offline per preparare il gioco all'aggiornamento 5.10 che coincide con il primo anniversario del titolo. Tuttavia, in rete sono già spuntati i contenuti inclusi in questo nuovo update che, come segnala Fortnite Intel, aggiungerà skin, emote e oggetti cosmetici come una torta di compleanno, skin, bombole da sub personalizzate, nuovi ...

Fortnite : server offline questa mattina in vista del nuovo aggiornamento e svelata la data di ritorno della modalità Parco Giochi : Giornata di grandi novità per i numerosi giocatori di Fortnite, oggi, 24 luglio, è infatti previsto il nuovo aggiornamento 5.10 con il quale Epic Games festeggia il primo anniversario del suo gioco. In vista della pubblicazione dell'update, sull'account Twitter ufficiale è stato comunicato che i server andranno offline questa mattina alle ore 10 italiane, per poi tornare operativi alle ore 14.L'aggiornamento porta con sé varie novità, come la ...

Problemi Fortnite del 19 luglio - le novità dell’aggiornamento : Fortnite è offline per manutenzione oggi, giovedì 19 luglio 2018. L'annuncio è arrivato direttamente da Epic Games, attraverso un messaggio pubblicato su Twitter. I server sono andati offline a partire dalle ore 10:00 di questa mattina. In questo momento quindi gli appassionati di Fortnite devono solo munirsi di tanta pazienza perché non si sa quando il gioco tornerà online. Per adesso infatti Epic Games si è limitata solo ad annunciare ...

Fortnite : nuovo aggiornamento in arrivo - la Mitraglietta tra le novità : Tempo di manutenzione e di aggiornamenti per Fortnite e in particolare delle primissime novità successive all'inizio della Stagione 5 del titolo Epic. Mentre il gioco fa parlare di sé in tutto il mondo anche per la presenza all'interno della finale della Coppa del Mondo, Epic continua a lavorare per l'introduzione di miglioramenti e novità in grado di mantenere alto l'interesse della fanbase.Come riportato da Fortnite Intel, l'aggiornamento sarà ...

Epic Games svela le novità dell'aggiornamento di Fortnite che segna l'inizio della Stagione 5 : Oggi è un giorno importante per tutti i fan del popolare Fortnite, perché da oggi parte la nuova Stagione 5. La quinta Stagione viene accompagnata dal nuovo aggiornamento che introduce alcune interessanti novità. Il changelog completo è visibile sul sito ufficiale di Fortnite.Come segnalano i colleghi di VG247, l'update 5.00 introduce un nuovo bioma desertico e le nuove aree Paradise Palms e Lazy Links, oltre ad altre location più piccole senza ...

L'arsenale di Fortnite sta per ingrandirsi : in arrivo la Pistola a Tamburo con il prossimo aggiornamento : In questi giorni i giocatori di Fortnite sono in attesa della Stagione 5 e allo stesso tempo stanno cercando di decifrare i misteriosi squarci comparsi nella mappa, senza dimenticare che, a breve, arriveranno le Sfide della Settimana 10 della stagione 4. Insomma, i numerosi giocatori del popolare titolo di Epic hanno il loro bel da fare e tra poco riceveranno anche una nuova arma, ovvero la Pistola a Tamburo. Come segnala Fortnite Intel, la ...

Fortnite : l'aggiornamento 4.5 introdurrà la modalità a tempo limitato Parco Giochi e le Pistole Doppie : Questa mattina i server di Fortnite, dalle ore 10, risultano offline per la consueta manutenzione in vista del nuovo aggiornamento, che dovrebbe essere disponibile intorno alle ore 14. Nell'attesa, Epic Games ha pubblicato una lunghissima lista con tutte le novità dell'update 4.5, che potete leggere per intero sul sito ufficiale. Vi segnaliamo l'arrivo delle Pistole Doppie, della modalità a tempo Parco Giochi e di novità anche per la modalità ...

I server di Fortnite saranno offline questa mattina per l'arrivo dell'aggiornamento 4.5 : Oggi è una giornata di novità per i numerosi giocatori del popolare Fortnite, verrà infatti pubblicato il nuovo aggiornamento 4.5 che porterà con sé alcune interessanti migliorie.Tuttavia, come al solito, ci sarà un periodo di manutenzione per i server, che andranno offline a partire dalle ore 10 proprio per l'arrivo dell'update.Come riportano i colleghi di VG247, dopo il periodo di manutenzione i giocatori potranno mettere le mani su alcune ...

Problemi Fortnite al 27 giugno : novità aggiornamento 4.5 e modalità Parco Giochi : Ci siamo, finalmente oggi 27 giugno arriva l'aggiornamento 4.5 di Fortnite. Il gioco avrà dei Problemi e quindi sarà impossibile da giocare dalle ore 9:00 in Italia. Sarà il solito periodo di tempo per permettere ad Epic Games di aggiornare il gioco e nel frattempo rilasciare il changelog con le ultime novità. Si pensava che l'aggiornamento 4.5 sarebbe uscito ieri, ma con un Tweet lo sviluppatore ha fatto sapere invece che sarà disponibile da ...

I dettagli dell'aggiornamento 4.4 di Fortnite : Bombe Puzzolenti - Demo a 8-Bit e tutte le novità : Dopo la manutenzione è tempo dell'arrivo del nuovo update di Fortnite, uno dei giochi più in voga del momento e vero re (almeno attualmente) del genere battle royale.Ecco tutte le novità dell'aggiornamento 4.4 presentate da Epic attraverso il suo sito ufficiale:Fai piazza pulita con la nuova Fialetta puzzolente in Battaglia reale oppure divertiti a Demolire oggetti con il nuovo Costruttore in Salva il mondo.Read more…

Problemi Fortnite al 19 giugno : perché non si può giocare e aggiornamento 4.4 : Anche oggi 19 giugno abbiamo i soliti Problemi Fortnite, che è offline per manutenzione dalle ore 10:00. In arrivo la Bomba Puzzolente nel gioco? Questa è la domanda che si stanno ponendo tutti i fan del titolo di Epic Games in vista del nuovo aggiornamento. I Problemi Fortnite continuano a causa dell'update 4.4 In effetti è stata proprio Epic Games a ricordare su Twitter che è previsto per oggi, martedì 18 giugno, il nuovo aggiornamento 4.4, ...

Mondiali 2018 Russia - Fortnite introduce i campi da calcio nel suo ultimo aggiornamento : I produttori del gioco infatti, in occasione della Coppa del Mondo in Russia, hanno ideato un aggiornamento basato proprio sul Mondiale. Sono stati introdotti tre campi da gioco, ognuno curato nei ...