«Aboliamo le domeniche gratis nei musei» Che ne pensi della decisione del ministro

espresso.repubblica

: 'Aboliamo le domeniche gratis al museo': l'annuncio del ministro della Cultura Bonisoli [news aggiornata alle 14:10] - repubblica : 'Aboliamo le domeniche gratis al museo': l'annuncio del ministro della Cultura Bonisoli [news aggiornata alle 14:10] - ludovicodavila : RT @ada_vede: #Bonisoli Aboliamo le domeniche gratis al museo, ma ripristiniamo il sabato fascista. - giove_luna : 'Aboliamo le domeniche gratis al museo': l'annuncio del ministro della Cultura Bonisoli -

(Di martedì 31 luglio 2018) Il titolare del dicastero dei Beni culturali annuncia per dopo l'estate lo stop all'entrata gratuita nei centri di cultura nei giorni festivi. «A livello internazionale non capiscono questa strategia e non l’apprezzano». Diteci la vostra IlAlberto Bonisoli e la scuola offshore "