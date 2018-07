Torna in radio “Kalimba de Luna” | Tony Riggi feat Tony Esposito

Radio Valsesia Torna 'in onda' su Facebook : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Radio Valsesia torna 'in onda' ...

Tito Boeri canta De Andrè a Radio Rock. E Torna sul tema dei migranti : “L’italiano medio è disinformato” : Radio Rock 106.6 è riuscita a coinvolgere ai microfoni del karaoke reporter Dejan Cetnikovicil presidente dell’INPS Tito Boeri. Così, dopo le prove di Cècile Kyenge, Luigi De Magistris, Carlo Cottarelli, Gian Marco Centinaio e Claudio Borghi, anche l’economista si è dilettato nell’interpretazione di un brano da legare al tema dell’immigrazione. La scelta è caduta su “La canzone di Marinella” di Fabrizio De Andrè, dopo aver cantato Boeri è ...

Umberto Alongi presenta il suo nuovo singolo “Pura Follia” - secondo estratto dal nuovo album in lavorazione a Milano - con il quale riTorna in rotazione nelle radio : ALL MUSIC NEWS Umberto Alongi presenta il suo nuovo singolo “Pura Follia”, secondo estratto dal nuovo album in lavorazione a Milano, con il quale ritorna in rotazione nelle radio “Pura Follia” arriva alle radio dopo il recente successo de “Il futuro si è perso” (Ed. Sony Music ATV), singolo che ha raggiunto le più alte posizioni di classifica italiana indipendenti per numero di passaggi radiofonici e che ha riportato Alongi verso sonorità ...

Teo Teocoli Torna in radio : il nuovo programma con Nino Formicola : Teo Teocoli torna alla radio: radioMediaset lo ha ingaggiato all'interno della propria squadra per la prossima stagione. Dal primo ottobre il Teo nazionale...

Teo Teocoli Torna in radio con Nino Formicola : "Qui si sperimenta ancora" : Milano, 19 giugno 2018 - " Torno in radio , dove non si muore mai e soprattutto si può ancora sperimentare qualcosa di nuovo e di alternativo". Parola di Teo Teocoli. Sarà protagonista di un nuovo ...

Mika/ L'ex giudice di X-Factor Torna ad esibirsi in Piazza Duomo a Milano (Radio Italia Live) : Mika si esibirà al Radio Italia Live, questa sera alle 19.20 in Piazza Duomo dove presenteranno l'evento i due comici: Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 11:00:00 GMT)

Bianca Atzei/ Torna in radio con “Risparmio un sogno” (Vuoi scommettere?) : Bianca Atzei Torna in televisione dopo l'Isola dei famosi. La cantante sarda sarà ospite di Michelle Hunziker nell'utlima puntata di Vuoi Scommettere?, in onda su Canale 5. (Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 10:50:00 GMT)