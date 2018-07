Italia Under 19 | Malagò | “abbiamo dimostrato che i talenti non mancano”

Picchi di oltre due milioni di spettatori in tv per Italia-Portogallo Under 19 : Ottimi ascolti per la finale Italia-Portogallo degli Europei Under 19 di calcio, trasmessa su Rai2 L'articolo Picchi di oltre due milioni di spettatori in tv per Italia-Portogallo Under 19 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video/ Italia Portogallo Under 19 (3-4 dts) : highlights e gol della partita (finale Europei) : Video Italia Portogallo Under 19 (3-4 dts): highlights e gol della partita (finale Europei). La doppietta di Kean e la rete di Scamacca non bastano agli azzurrini(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 09:59:00 GMT)

Italia Under 19 sconfitta in Finale - Nicolato : “dispiaciuti ma non delusi” : “I ragazzi sono stati straordinari. Siamo dispiaciuti, ma non delusi. Abbiamo combattuto ad armi pari contro un avversario molto forte, che merita i complimenti. Sono molto orgoglioso della mia squadra che ha lottato senza mollare”. Così il selezionatore della Nazionale azzurra Under 19, Paolo Nicolato, commenta la sconfitta per 4-3 dell’Italia contro il Portogallo, nella Finale dell’Europeo di ...

Italia-PORTOGALLO UNDER 19 RISULTATO 3-4 - Lusitani campioni d'Europa. Agli azzurri non basta un grandissimo Kean : LA CRONACA: ITALIA-PORTOGALLO UNDER 19 RISULTATO 3-4 AI SUPPLEMENTARI Finisce qui! Il Portogallo batte l'Italia 4-3 e si laurea campione d'Europa UNDER 19. Peccato, gli azzurrini hanno sbAgliato ...

Italia Under 19 - Nicolato : 'Dispiaciuti - non delusi'. Costacurta : 'Dalle sconfitte si costruiscono vittorie' : E' andata così, sconfitta in finale al fotofnish e secondo posto, ma la baby Italia è stata eroica. Straordinaria e spettacolare, bella da vedere e ricca di pathos, non ha mai mollato. Doppietta di ...

Europei Under 19 - Italia-Portogallo 3-4 : Kean e Scamacca non bastano - titolo ai lusitani : SEINAJOKI - L'Europeo Under 19 resta stregato per gli azzurrini che, dopo le sconfitte in finale nel 2008 e nel 2016, s'arrendono all'ultimo atto dopo i tempi supplementari, 3-4, anche al Portogallo a ...

Italia ko - Portogallo vince Europei under 19 : Il Portogallo ha vinto gli Europei under 19 battendo l'Italia 4-3 ai tempi supplementari, a Seinajoki, in Finlandia. Gli azzurrini hanno comunque fatto vedere una grande Italia, bella, generosa, che ...

Sfuma il sogno dell'Italia Under 19 Il Portogallo vince l'Europeo : Beffa per gli Azzurrini, sconfitti nella finale europea , 3-4 il risultato finale, dal Portogallo dopo una bellissima rimonta.

Europei Under 19 - è una beffa per l’Italia : Portogallo campione ma Azzurrini a testa altissima : Europei Under 19 – Sono lacrime per l’Italia Under agli Europei, gli Azzurrini hanno assaporato la possibilità di vincere in finale, poi il Portogallo ha avuto la meglio. Partita spettacolare e ricca di colpi di scena, sembra fatta per il Portogallo dopo il doppio vantaggio firmato Jota, Trincao, nelle ripresa reazione pazzesca dell’Italia che trova il pareggio con la doppietta di Kean, si va ai supplementari. Poirtogallo ...

Calcio - Europei Under 19 : Italia sconfitta in una finale dalle emozioni forti - il Portogallo vince 3-4 ed è campione : L’Italia perde ai tempi supplementari un’incredibile finale degli Europei Under 19. Il Portogallo vince per 3-4, con doppietta di Joao Filipe e reti di Trincao e Pedro Correia, mentre per l’Italia non basta la doppietta (in due minuti) di Kean e la rete di Scamacca. Per il Portogallo è il primo titolo a livello Under 19, mentre gli azzurrini perdono la seconda finale europea consecutiva. L’incontro si è giocato sotto le ...

Italia Portogallo 0-0 : il risultato della finale dell'Europeo Under 19 in diretta live : live 18:04 29 lug Italia-Portogallo U19, LA CRONACA della finale dell'Europeo live DALLE 18.30 Continua a leggere 18:23 29 lug 18:23 29 lug 18:07 29 lug Portugal on Twitter Twitter "Este é o ...

Italia-Portogallo LIVE : la finale degli Europei Under 19 : ... Scamacca, Pinamonti PORTOGALLO , 4-3-3,: Diogo Costa; Ruben Vinagre, Correia, Carmo, Thierry Correia; Quina, Florentino, Miguel Luis; João Filipe, Correia, Francisco Trincão LA CRONACA ...

Calcio - quanto valgono i giocatori dell’Italia Under19? Tanti diamanti di grezzi di grande valore… : L’Italia del Calcio sta cercando di risorgere dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, il nostro movimento è ai minimi storici ma i giovani ci sono e brillano tra i pari età. La nostra Nazionale si è qualificata alla Finale degli Europei U19 in una sfida tutta da giocare contro il Portogallo: i ragazzi di Paolo Nicolato hanno entusiasmato nel corso dell’intera competizione continentale surclassando tra le altre anche la ...

Italia Portogallo - formazioni ufficiali : il risultato della finale dell'Europeo Under 19 in diretta live : LE formazioni ufficiali: Italia, 4-3-3,: Plizzari; Bellanova, Bettella, Zanandrea, Tripaldelli; Frattesi, Tonali, Melegoni; Scamacca, Pinamonti, Zaniolo Portogallo, 4-3-3, : Joao Virginia; Thierry ...