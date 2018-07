Tc New Country Club Frascati nuoto | Furfaro vice campione regionale su 50 e 200 dorso

Tc New Country Club Frascati - Laurenti : «Ottime risposte per i corsi estivi di baby e scuola nuoto» : Frascati (Rm) – Un’iniziativa che il Tc New Country Club Frascati sta portando avanti da diversi anni e che ha sempre ottenuto delle buone risposte in termini di gradimento. Anche quest’anno i corsi estivi di nuoto, in particolari quelli per i più piccoli, stanno avendo un ottimo successo come conferma il direttore della piscina Elia Laurenti. «I corsi riguardano i bambini da 4 anni in su, ma ovviamente ci sono anche corsi estivi per adulti ...

Tc New Country Club Frascati (nuoto) : prima il trofeo “Tiro a Volo” - poi la trasferta in Umbria : Frascati (Rm) – E’ ancora piena attività per il settore nuoto del Tc New Country Club Frascati. I ragazzi dell’agonistica del responsabile tecnico Daniele Tavelli si preparano ad affrontare una serie di impegni ravvicinati e di notevole importanza. «Si parte in questo fine settimana con la partecipazione alla kermesse internazionale del trofeo “Tiro a Volo” di Roma dedicata alle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior – spiega Tavelli – ...