Incendi | linea Livorno – Grosseto | tre ore di stop per le fiamme in prossimità dei binari

Incendi Grecia - centinaia di roghi e colonne di fumo nero : il video sopra ad Atene di un passeggero di un aereo di linea : Un passeggero di un volo di linea ha ripreso ciò che stava accadendo ieri sera, lunedì 23 luglio, sull’altopiano intorno ad Atene , in Grecia . Nel video , si vedono centinaia di roghi , alcuni dei quali si sono già diffusi in mezzo ai centri abitati. L’ aereo stava atterrando all’aeroporto di Eleftherios Venizelos. L'articolo Incendi Grecia , centinaia di roghi e colonne di fumo nero : il video sopra ad Atene di un passeggero di un ...

Vicenza : principio d' Incendi o a bordo bus di linea : Vicenza , 25 giu. (AdnKronos) - Poco prima delle 13, i vigili del fuoco sono intervenuti per un principio d’incendio di un bus del trasporto urbano in via Stradona a Lanzè di Quinto Vicentino. L’autista mentre il bus si trovava nella piazzola del capo linea , si è accorto del fumo e con un estintore ha

Prefettura di Teramo - delineato piano lotta Incendi boschivi : Teramo - In Prefettura, già delineate le azioni migliorative in tema di lotta agli incendi boschivi e di interfaccia per la prossima stagione estiva. Rilevante la collaborazione dei cittadini per la salvaguardia del patrimonio boschivo e delle pinete costiere. Sono stati 27 gli incendi che hanno percorso le aree boscate di questa provincia (per estensione le seconde della regione Abruzzo dopo la provincia dell’Aquila) nella stagione estiva ...