Stragi del sabato sera | controlli della Polstrada di Perugia | fermate 7 persone e 9

Parigi - smascherata falsa vittima : si inventò di essere una superstite delle Stragi del 13 novembre : Diceva di ricordare tutto degli attentati che hanno sconvolto Parigi la sera del 13 novembre 2015 , di aver evitato una pallottola di kalashnikov mentre era fuori dal café Carillon . E invece era ...

Trattavia - le motivazioni della sentenza vanno lette ricordando Stragi neofasciste - golpe e P2 : Durante il microfono aperto che Radio Popolare ha mandato in onda nella mattinata di giovedì 19 luglio, dedicato all’anniversario della strage di via D’Amelio, un ascoltatore ha chiamato esprimendo una sollecitazione a giornalisti e cittadini: non arroccarsi su singoli eventi o su singoli decenni, trattandoli come se fossero compartimenti stagni, ma ampliare l’ottica, dare una lettura organica al recente passato ...

Via D’Amelio - Scarpinato : “Quasi tutte le indagini sulle Stragi italiane sono state depistate da apparati deviati dello Stato” : “Quasi tutte le indagini sulle stragi italiane sono state depistate da apparati deviati dello Stato. È una tragica verità che oggi diventa consapevolezza collettiva”. sono le parole del procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, ospite di In Onda (La7), commentando la strage di Via D’Amelio, di cui ieri ricorreva il 26mo anniversario e nella quale furono assassinati il giudice Paolo Borsellino insieme agli agenti ...

Trattativa Stato-mafia - i giudici : “Da Berlusconi soldi a Cosa nostra tramite Dell’Utri anche da premier e dopo le Stragi” : L’Italia ha avuto un presidente del consiglio che pagava Cosa nostra mentre sedeva a Palazzo Chigi. E non negli anni Cinquanta, ma almeno fino alla fine del 1994 quando la mafia aveva già mostrato il suo volto più feroce: aveva fatto a pezzi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, otto agenti di scorta, dieci civili, comprese due bambine. Quel presidente del consiglio si chiama Silvio Berlusconi ed elargiva denaro ai ...