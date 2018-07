Non ero Paolo Rossi | un libro-inchiesta per ricordare Enzo Scaini | morto dopo

Il poeta vero nel Novecento che Non finisce mai : Mentre la tecnologia e la società contemporanee vivono d’imprevisti e di accelerazioni sempre più spinte, nell’arte continuano a ricombinarsi tra loro le proposte di un Novecento che culturalmente non sembra affatto un secolo breve, ma anzi un secolo che non finisce mai. Prendiamo il continente semi

Sondaggi Politici/ Ancora ‘boom’ Lega - M5s ‘incollato’ a Salvini : Pd Non oltre il 18% - Berlusconi ‘gambero’ : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto. Lega al 30%, M5s tiene mentre Forza Italia sprofonda sotto l'8%: Pd non sfonda dopo Renzi, gli ultimi dati(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 11:05:00 GMT)

Oggi l'inaugurazione della Diga di Mignano. Il sindaco di Lugagnano Papamarenghi : 'Non parteciperò' : Arte, economia e paesaggio per un week end di mezza estate in attesa dell'evento inaugurale. Ma l'iniziativa non è esente da polemiche. Come quella sollevata dal sindaco di Lugagnano, Jonathan ...

Pallavolo arcobaleno - la RoMan Volley contro i pregiudizi nello sport : “Se sei forte - sei forte. Non importa se etero o gay” : “Non ci vogliamo auto-ghettizzare anzi vogliamo venire fuori e far capire che in campo non c’è differenza, se sei forte sei forte, sia che tu sia gay o eterosessuale”. Così dice Giovanni Vidili presidente della RoMan Volley prima società di Pallavolo gay di Roma che con 4 squadre amatoriali e 2 agonistiche, in terza e prima divisione, coinvolge 120 atleti prevalentemente gay ma aperta a tutti. “Fino a due anni fa avevamo anche la serie D ma era ...

Scontrino omofobo - quel ‘sì frocio’ è la prova che l’Italia odia chiunque Non sia maschio - etero e bianco : La notizia della coppia insultata alla Locanda Rigatoni di Roma – riassumendo velocemente: il cameriere di turno ha ritenuto divertentissimo scrivere sull’ordinazione dei due clienti “no pecorino, sì frocio” – è un déjà vu della cronaca estiva italiana, da qualche estate a questa parte. Siamo purtroppo abituati a sentire di B&B che rifiutano clientela Lgbt, di ristoranti che non servono coppie di uomini e tanti altri fatti ancora che, in ...

Barbara D'Urso e Alberto Mezzetti Non sono fidanzati : i due si sarebbero visti per lavoro : Tra i gossip di questa calda estate italiana vi è anche quello riguardante Barbara D'Urso e il possibile flirt con Alberto Mezzetti, il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello in onda su Canale 5. Durante le scorse settimane si è molto parlato di un avvicinamento sospetto tra i due, complici anche una serie di dichiarazioni rilasciate da Alberto e da alcuni avvistamenti 'strani' sul profilo social di Barbara D'Urso. A quanto pare, ...

Atalanta - Gasperini : 'Gomez e Hateboer Non vanno via. Pasalic? Spero arrivi presto' : Intervistato da Sky Sport , il tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini parla anche di mercato: ' Gomez ? Una sola campana sostiene che debba andare alla Lazio, stesso discorso per Hateboer al Valencia. Il Papu non l'...

David Cole : “Senza di lui il Lingotto e Chrysler Non sarebbero sopravvissuti” : «Io sono convinto che senza Sergio Marchionne la Chrysler e la Fiat non sarebbero sopravvissute». È molto netto il giudizio di David Cole, presidente emerito del Center for Automotive Research di Ann Arbor, in Michigan, che ha dedicato la vita allo studio del settore automobilistico....

NBA - Masai Ujiri : "Con DeRozan c'è stato un malinteso e mi scuso. Leonard Non è scontento" : Il presidente della franchigia canadese ha parato della trade che ha portato DeRozan agli Spurs e Leonard ai Raptors. Intanto Scariolo entrerà a far parte dello staff di Nick Nurse

Iran : Khamenei - relazioni con Usa Non risolverebbero problemi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Rai : Schifani - Non voterò presidente che Non dia garanzie terzietà : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “La maggioranza non pensi di utilizzare la Rai come strumento di compensazione al proprio interno per la spartizione di nomine e poltrone. Non voterò, infatti, un presidente che non dia adeguate garanzia di terzietà”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Renato Schifani, componente della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai.“Questo anche alla luce della nuova legge sulla Rai che ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 e Quota 41 - i lavoratori Non ci stanno : “Meglio la Fornero” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 21 luglio. Le parole di Sandro Gronchi su Quota 100 e Quota 41. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 08:45:00 GMT)

Mr. Li - lettera contro Elliott : 'Fondo avvoltoio : Non è davvero interessato al Milan. Investiti 880 milioni nel club' : ... deriva dalla mia passione per la squadra e dalla mia convinzione circa il potenziale economico di un investimento in una delle più nobili squadre di calcio al mondo. Fino al 30 giugno 2018, ho ...