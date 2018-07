YouTube per Android testa i video consigliati prima dei commenti

YouTube - Copyright Match per scoprire chi ruba i tuoi video : La piattaforma lancia una versione "leggera" del raffinato sistema Content ID: serve a notificare ai creatori, per ora sopra i 100mila follower, quando qualcuno copia i video caricandoli sui propri canali. Presto per molti altri utenti

video-download.co Non Permette Più Di Scaricare Video Da YouTube : Dopo la chiusura del sito YouTube-MP3, anche il portale Video-download.co non Permette più di Scaricare Video e audio da YouTube. Che fine faranno gli altri? Scaricare Video e Audio YouTube con Video-download.co non è più possibile Brutte notizie per gli utenti del web: come avevamo anticipato nei nostri precedenti articoli, continua la progressiva chiusura di tutti i […]

Ecco YouTube Copyright Match Tool per proteggere i Video dalla Copia : YouTube Copyright Match Tool è la nuova funzione che permette di proteggere i Video dalla Copia analizzando ogni Video caricato. Ecco cos’è e come funziona. YouTube Copyright Match Tool: proteggere i Video dalla Copia YouTube intensifica i controlli sui Video e ne vuole impedire la Copia non autorizzata ed attribuire al giusto autore il merito […]

Licenziati due scrittori di ArenaNet per pesanti scambi di battute con uno YouTuber : Qualche ora fa ArenaNet ha licenziato in tronco due scrittori colpevoli di aver alzato i toni di fronte a delle critiche da parte di uno youtuber partner di Guild Wars 2.Come riporta Eurogamer.net il presidente e co fondatore Mike O'Brien ha affermato tramite il blog ufficiale di Guild Wars 2:"Recentemente due dei nostri impiegati hanno fallito nel rispettare gli standard di comunicazione con i nostri utenti. I loro attacchi alla community sono ...

beyerdynamic Fox - microfono per podcast - YouTuber e musica con qualità audio pro - : Per lo studiato mix di facilità d'uso, funzionalità offerte e prezzo abbordabile, beyerdynamic Fox è proposto come il primo passo di ingresso nel mondo della qualità audio di livello professionale. ...

YouTube per Android TV v2.03 introduce comandi vocali - canali home personalizzati e ripristina i video dopo il cambio app : L'ultima versione dell'app YouTube per Android TV porta alcuni importanti miglioramenti delle prestazioni, il ripristino automatico dopo il cambio app e i comandi vocali tramite Assistente Google e, per alcune persone che utilizzano Android Oreo, potrebbero anche esserci nuovi canali personalizzati nella schermata iniziale. L'articolo YouTube per Android TV v2.03 introduce comandi vocali, canali home personalizzati e ripristina i video dopo il ...

Il picture-in-picture di YouTube è in roll out negli USA per utenti non Red/Premium : negli Stati Uniti un numero crescente di utenti sta segnalando l'arrivo della modalità picture-in-picture in YouTube in versione non Red o Premium. Per diverso tempo la feature poteva essere sfruttata soltanto con una versione a pagamento di YouTube. Non ci resta che attendere che la feature arrivi anche da noi. L'articolo Il picture-in-picture di YouTube è in roll out negli USA per utenti non Red/Premium proviene da TuttoAndroid.

L’app non ufficiale di Google Play Music per desktop ora supporta YouTube Music : Un'app non ufficiale ma al contempo piuttosto conosciuta e diffusa di Google Play Music per desktop adesso supporta anche YouTube Music. La notizia arriva direttamente dallo sviluppatore Samuel Attard, che ha reso il relativo update disponibile al download lunedì. I vantaggi rispetto alla versione per browser web sono evidenti. Anche per Messaggi Android c'è un'app simile. L'articolo L’app non ufficiale di Google Play Music per desktop ...

La Cina vuole aprire a Facebook - Twitter e YouTube per attrarre turisti : (Immagine: pixabay/CC) Per chi viaggia in Europa l’abbattimento dei costi del roaming – così come il tetto al costo di chiamate ed sms – è stata una buona notizia. Ora tocca alla Cina lasciare un varco nel suo Great Firewall per attrarre più turisti. La provincia meridionale dell’Hainan offrirà infatti agli stranieri accesso illimitato a Facebook, Twitter e YouTube. L’idea è quella di creare una “zona di raccolta” ...

Quante novità per Google : Android Studio - YouTube - Ricerca e altro ancora : Scopriamo alcune novità legate a Google, come il nuovo Android Studio, novità per la Ricerca, statistiche su YouTube e stranezze per gli utenti di G Suite. L'articolo Quante novità per Google: Android Studio,YouTube, Ricerca e altro ancora proviene da TuttoAndroid.

Come funziona YouTube Music - l'app di musica in streaming per sfidare Spotify : Quando un mercato digitale cresce, ogni gigante reclama la propria parte. Soprattutto se il leader è una startup svedese con una capitalizzazione di “appena” una trentina di miliardi. E così Google ha deciso di espandere velocemente il servizio di Musica in streaming Youtube Music. Una sfida a Spotify, ma anche ad Apple Music e Amazon Music. Come funziona Youtube Music Lanciato lo scorso 22 maggi in Corea del Sud, ...