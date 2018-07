Show dei tuffi | lo spettacolo sul Lago di Lugano

Intel festeggia 50 anni con uno Show di droni da Guinness dei primati : Duemiladiciotto droni volanti in contemporanea a creare coreografie e giochi di luce per uno show che ha superato anche il record firmato lo scorso giugno a Torino, in occasione delle celebrazione del patrono cittadino San Giovanni. Così Intel ha festeggiato i primi 50 anni delle sue attività, avviate nel 1968 grazie al patto tra Andrew Grove, Gordon Moore e Robert Noyce partendo dalle memorie per poi passare ai microprocessori. Nel cielo ...

I Retroscena di Blogo : La lunga lista dei provinati di Tale e quale Show 2018 : Proseguono a tambur battente i provini per l'edizione 2018 di Tale e quale show, il premiato varietà posizionato nella serata del venerdì della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Alcuni nomi degli artisti che si sono sottoposti ai provini li avete già potuti leggere da queste colonne, in questo post andremo a fare una specie di riassunto, aggiungendo anche dei nominativi inediti dei provinati per la nuova serie del programma ...

Colpo al clan dei Casamonica : 31 arresti e 6 ricercati Dal funerale-Show al carcere (grazie alle parole dei pentiti) : Trentuno arresti, sei persone ricercate, 55 capi d’imputazione e reati che vanno dall’usura all’estorsione, all’intestazione fittizia dei beni, allo spaccio, tutto all’interno di una associazione mafiosa che si regge sulla «paura che tale cognome genera nella popolazione romana».

Mondiali Russia 2018 - conferenza stampa-Show di Deschamps : invasione dei calciatori francesi [VIDEO] : Mondiali Russia 2018, conferenza stampa di Deschamps movimentata dall’ingresso dei calciatori della Nazionale francese Mondiali Russia 2018, conferenza stampa-show di Deschamps. Il tecnico della Francia campione del mondo si è recato negli spogliatoi pronto a confrontarsi con la stampa, volenteroso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Il tecnico è stato però interrotto dall’invasione dei suoi stessi calciatori, i quali ...

DIRETTA / Fiorentina Borgo (risultato finale 17-0) streaming video e tv : Show dei Pioli-boys (amichevole) : DIRETTA Fiorentina Borgo info streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole dei viola a Moena, in Val di Fassa (oggi sabato 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 19:25:00 GMT)

Mercedesz Henger in un altro reality Show dopo l’Isola dei Famosi : Mercedesz Henger parteciperà ad un altro reality show dopo l’Isola dei Famosi Il futuro di Mercedesz Henger è in tv. La figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi ha rivelato che continuerà a lavorare con Barbara d’Urso ma che molto probabilmente parteciperà ad un altro reality show. Il secondo dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi di […] L'articolo Mercedesz Henger in un altro reality show dopo l’Isola dei ...

Street Show Quattroruote - Vieni alla nostra grande festa dei motori : Milano, corso Buenos Aires, 16 settembre: Street Show Quattroruote, lappuntamento per tutti gli appassionati dellauto è fissato per una domenica di fine estate che si annuncia indimenticabileUn sogno lungo un giorno. Le restrizioni dellArea C. Le strisce blu sempre più care. Gli agguati degli autovelox. Le ore perse in coda. Linquinamento. Lauto in città, purtroppo, si è trasformata in una preoccupazione. Domenica 16 settembre, invece, ...

Lo Show di Trump alla Nato e il taglio dei vitalizi. Di cosa parlare a cena : Dal suo modesto punto di osservazione (quello preventivo sulle chiacchiere a cena) questa newsletter aveva però espresso dubbi sulla versione circolata del presunto dirottamento violento del rimorchiatore Vos Thalassa. E ci si era arrivati solo applicando un po' di logica, quanta ne basta per regger

Milano - discesa in corda doppia al Bosco Verticale : lo Show dei giardinieri volanti : discesa in corda doppia al Bosco Verticale: è la performance dei giardinieri volanti che con caschetto, imbracatura e arnesi del mestiere hanno potato le piante nate sui terrazzi del grattacielo più bello del mondo, progettato dall'architetto Stefano Boeri

Inghilterra-Svezia 2-0 - Mondiali 2018 : Alli-Maguire - Show dei Maestri! Ritorno in semifinale - il sogno continua : L’Inghilterra vola in semifinale ai Mondiali 2018 di calcio: i Maestri hanno sconfitto la Svezia per 2-0 e sono così tornati tra le quattro grandi del Pianeta per la terza volta nella loro storia, dopo il trionfo casalingo nel 1966 e il quarto posto nel 1990. La Nazionale dei Tre Leoni si è imposta con grande autorevolezza sui Vichinghi, grande rivelazione del torneo che però non sono riusciti a proseguire la loro magia nella rassegna ...

Graziani e Collovati Show. La vera sorpresa dei Mondiali è su Mediaset Extra : Diversi, opposti, ma incredibilmente complementari. Straripante uno, rigido e permalosissimo l’altro. Eppure irresistibili, in un continuo cercarsi e stuzzicarsi che ha reso decisamente originale quest’edizione di Mai dire Mondiali.Ciccio Graziani e Fulvio Collovati ci sono sempre, o quasi. Seduti vicini sul divano rosso, i due campioni del mondo dell’82 hanno costruito il loro feeling strada facendo.prosegui la letturaGraziani e ...

Torino - a San Giovanni gli irriducibili dei fuochi artificiali : Show pirotecnico "antagonista" ai Murazzi : Luci e botti dopo la fine dello spettacolo ufficiale con i droni: festa alternativa sul Po di Askatasuna in polemica col Comune. La questura indaga

‘Gioco d’Hazard’ ed il Belgio vola agli ottavi dei Mondiali : Show anche di Lukaku - la Tunisia deve arrendersi [FOTO] : 1/11 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Socci demolisce Severgnini & Co : la tragicomica estate degli orfani dei talk Show - 'fatelo parlare sotto all'ombrellone' : ...Sebbene si possa dissentire da Mughini su quasi tutto bisogna riconoscere che è più culturalmente attrezzato di quelli che attualmente vanno per la maggiore e scivolano sulla superficie della cronaca,...