Mondiale di Sitting Volley | l’Italia ottiene uno storico quarto posto

Mondiale di Sitting Volley : l'Italia ottiene uno straordinario quarto posto : CRONACA - Nel primo set le azzurre hanno subito l'avvio delle Cina, capace di portarsi al comando , 4-10, . l'Italia non ce l'ha fatta ad accorciare le distanze e ha dovuto cedere , 10-25, . ...

Mondiale di Sitting Volley : l’Italia cede in semifinale agli Usa - domani la finale per il Bronzo : Le azzurre del Sitting Volley sconfitte in semifinale del Mondiale, domani la finalina per il Bronzo contro la Cina Nel Campionato Mondiale di Sitting Volley le azzurre di Amauri Ribeiro non sono riuscite a contrastare la selezione statunitense, dovendo cedere in semifinale 0-3 (8-25, 11-25, 6-25). Troppo superiori gli Stati Uniti, rispetto alle azzurre che comunque domani avranno la grandissima occasione di giocarsi una medaglia, ...

Mondiale Sitting Volley : le azzurre si fermano in semifinale contro gli Stati Uniti : CRONACA - Avvio complicato per le azzurre, che si sono trovate immediatamente in difficoltà , 1-8, . Le statunitensi hanno sempre comandato il gioco sino al definitivo , 8-25, . Anche nel secondo set ...

Mondiale di Sitting Volley : impresa storica delle azzurre - l’Italia è ai quarti : In Olanda le azzurre del Sitting Volley hanno battuto l’Iran e sono volate ai quarti di finale impresa storica ad Arnhem (Olanda) delle azzurre del Sitting Volley, capaci alla prima partecipazione in un Campionato Mondiale di raggiungere i quarti di finale. Decisivo è stato il successo sull’Iran 3-1 (28-26, 23-25, 25-15, 25-22), una vittoria meritatissima che proietta le ragazze di Amauri Ribeiro tra le migliori otto formazioni ...