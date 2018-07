Migranti : quattro annegati a Linosa - Procura Agrigenti apre inchiesta : Palermo, 21 lug. (AdnKronos) – La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti, per fare chiarezza sulla morte dei quattro Migranti avvenuta sabato scorso davanti all’isola di Linosa, prima del trasbordo dal barcone su cui c’erano 450 Migranti sulla nave della Guardia di Finanza. Già la Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta sullo sbarco, in particolare sui presunti scafisti fermati poche ore dopo ...

Migranti : quattro annegati a Linosa - Procura Agrigenti apre inchiesta : Palermo, 21 lug. (AdnKronos) - La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti, per fare chiarezza sulla morte dei quattro Migranti avvenuta sabato scorso davanti all'isola di Linosa, prima del trasbordo dal barcone su cui c'erano 450 Migranti sulla nave della Guardia di Finanz

Migranti - trenta si buttano in mare da un barcone : quattro annegati : Migranti, trenta si buttano in mare da un barcone: quattro annegati Migranti, trenta si buttano in mare da un barcone: quattro annegati Continua a leggere L'articolo Migranti, trenta si buttano in mare da un barcone: quattro annegati proviene da NewsGo.

Linosa - quattro Migranti annegano dopo un tuffo da un barcone : Facevano parte di un gruppo di 30 migranti che alla vista delle navi Protector e Monte Sperone P01 si sono buttati in mare. Intanto non è stata ancora avviata la fase di trasferimenti dei 436 ospiti ...

Migranti : dopo lo sbarco a Pozzallo fermati 11 scafisti. A Linosa quattro annegati : Erano fra le 450 persone giunte in Sicilia tra domenica e lunedì. Contestato ai fermati anche il reato di morte come conseguenza di altro delitto

Migranti : dopo lo sbarco a Pozzallo - fermati undici scafisti. A Linosa quattro annegati : Erano fra le 450 persone sbarcate tra domenica e lunedì a Pozzallo. Contestato ai fermati anche il reato di morte come conseguenza di altro delitto

Migranti - trenta si buttano in mare da un barcone : quattro annegati : Migranti, trenta si buttano in mare da un barcone: quattro annegati Migranti, trenta si buttano in mare da un barcone: quattro annegati Continua a leggere L'articolo Migranti, trenta si buttano in mare da un barcone: quattro annegati proviene da NewsGo.

La nave danese che da quattro giorni era bloccata davanti al porto di Pozzallo con 113 Migranti a bordo potrà sbarcare : La nave danese che da quattro giorni era bloccata davanti a Pozzallo con 113 migranti a bordo potrà sbarcare questa sera nel porto di Pozzallo, in Sicilia. I migranti erano stati soccorsi mercoledì notte a largo della Libia in un’operazione The post La nave danese che da quattro giorni era bloccata davanti al porto di Pozzallo con 113 migranti a bordo potrà sbarcare appeared first on Il Post.

Migranti - il piano in quattro mosse di Juncker : Più soldi da destinare al fondo per Africa , 500 milioni, e Turchia, attivazione di punti di ricezione e sbarco fuori dall'Ue, potenziamento dei controlli delle frontiere esterne con diecimila uomini ...

Migranti : quattro donne in gravidanza trasferite a Palermo e Agrigento : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - quattro donne in stato di gravidanza, di cui una all'ottavo mese, sono state trasferite dalla nave 'Diciotti' della Guardia costiera prima sull'isola di Lampedusa e oggi, in elicottero, in diversi ospedali di Palermo e Agrigento. Le donne sono state trasferite negli os