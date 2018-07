trapaniok

: Mazara scatenato sul mercato! Dall’Argentina arriva il forte centrocampista Tomas Urruty - MazaraNews : Mazara scatenato sul mercato! Dall’Argentina arriva il forte centrocampista Tomas Urruty -

(Di sabato 21 luglio 2018) Inha giocato in Serie B nel Villa San Carlo e in Serie C nello Sportivo Patria e nello Sport Club Pacifico. Il Giocatore è la prima volta che vestirà la maglia di una squadra siciliana. I ...