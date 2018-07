Marchionne lascia Fca Finisce l' èra dell' uomo che ha provato a cambiare l' Italia

Fca - Marchionne lascia : l'inglese Manley nuovo amministratore delegato : Mike Manley, 54 anni, è il nuovo amministrator delegato di Fca. Il manager è stato scelto per sostituire Sergio Marchionne alla guida del gruppo automobilistico dal presidente John...

F1 - possibile terremoto in Ferrari : Sergio Marchionne potrebbe lasciare la presidenza. John Elkann il successore : possibile terremoto in casa Ferrari? Sembrerebbe di sì. Secondo diverse fonti, quest’oggi è stato convocato il Consiglio di Amministrazione di FCA, CNH Industrial e Ferrari. Il tema al centro della discussione è la posizione del presidente Sergio Marchionne, amministratore delegato del gruppo che, ancora in fase di convalescenza per l’intervento alla spalla, potrebbe passare la mano. Secondo il sito specializzato Automotive News, ...

Marchionne lascia per motivi di salute. Riunioni a Torino per la successione : Teleborsa, - L'Amministratore delegato e Presidente di Ferrari, Ad di FCA e Presidente di Cnh Sergio Marchionne è tutt'ora in ospedale a seguito di intervento chirurgico subito nel giugno scorso. Le ...