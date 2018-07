Malaria | mamma dalla bimba morta | “Il contagio è avvenuto dal prelievo a una malata”

meteoweb.eu

: Parla la mamma della bimba trentina morta di malaria: Mia figlia contagiata dopo un prelievo a una malata - #Parla… - zazoomblog : Parla la mamma della bimba trentina morta di malaria: Mia figlia contagiata dopo un prelievo a una malata - #Parla… - gortombina : RT @HuffPostItalia: Parla la mamma della bimba trentina morta di malaria: 'Mia figlia contagiata dopo un prelievo a una malata' https://t.c… - alessandracatsi : Parla la mamma della bimba trentina morta di malaria: 'Mia figlia contagiata dopo un prelievo a una malata' -

(Di sabato 21 luglio 2018) “Ildella nostra bambina ènello stesso ambulatorio in cui precedentemente era stato fatto unalla bambina del Burkina Faso ed effettuatostessa infermiera”. Così ladi Sofia, la bambina trentina di 4 anniperil 4 settembre 2017, parla per la prima volta della vicenda, in un’intervista ai quotidiani locali Trentino e l’Adige. Per la morte della piccola l’inchiesta della Procura di Trento si era chiusa a marzo con un’indagata, un’infermiera dell’ospedale di Trento. “A Sofia è stata somministrata piu’ volte dell’acqua fisiologica per poter fare ildall’agocannula. Io ero presente e credo che quello sia stato il momento del” prosegue la donna a proposito dei momenti in cui la figlia era nel reparto di pediatria del Santa Chiara di Trento, ...