La 4 ore del Red Bull Ring Cairoli e Roda per la riscossa

Calciomercato Milan – Badelj davanti ad un bivio : c’è l’offerta dello Zenit - ma il giocatore aspetta i rossoneri : Badelj aspetta la decisione del Milan: il regista croato ha ricevuto un’offerta dallo Zenit San Pietroburgo ma attende la risposta dei rossoneri dopo il Tas Dopo la decisione del Tas che ha permesso al Milan di partecipare alla prossima Europa League, il Calciomercato della società rossonera inizia a mettersi in moto. Se sul fronte degli arrivi si riscalda la pista Benzema per l’attacco, mentre per il centrocampo torna di moda ...

Il primo Apple Store del mondo - presentato da Jobs nel 2001 non sarà ristrutturato - : Apple ha rinnovato dozzine di negozi in tutto il mondo dal 2015, un'iniziativa guidata dal capo design Jony Ive e da quello delle vendite al dettaglio Angela Ahrendts, che ha dato vita all'idea di ...

Calciomercato Milan - retroscena Benzema : incontro tra gli agenti e Mirabelli. C'è il sì del giocatore : Una suggestione di mercato ma anche qualcosa in più, il Milan valuta la possibilità di arrivare a Karim Benzema . A confermare quella che potrebbe diventare una trattativa vera e propria è la ...

Adelfia - collassano per strada dopo lo spinello : due minorenni in ospedale. Carabinieri trovano la droga : Paura in corso Umberto I, ad Adelfia, dove due minorenni sono svenuti hanno avuto un collasso nelle vicinanze della farmacia. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l'auto medica. I ragazzi sono ...

Uno spin-off de La Casa di Carta su Berlino è già nei piani di Netflix? Le dichiarazioni dell’attore Pedro Alonso : L'ipotesi di uno spin-off de La Casa di Carta su Berlino è già nell'aria da tempo, ma le recenti dichiarazioni dell'attore Pedro Alonso al Festival della Tv di Monte Carlo sembrano alimentare le aspettative sul progetto. Mentre Netflix e Atresmedia lavorano alla terza e alla quarta stagione de La Casa de Papel, messe in cantiere dopo l'enorme riscontro mondiale che ne ha fatto la prima serie non in lingua inglese più vista sulla piattaforma, ...

Caro dottore - questo Paese è un bordello : Caro dottore, il grande Giuseppe Prezzolini diceva: "I cittadini italiani si dividono in due categorie: i fessi e i furbi. Colui che sa, è un fesso, colui che riesce senza sapere è un furbo. I primi hanno dei principi, i secondi dei fini". Non si offenda, ma il suo curriculm parla chiaro. Lei appartiene alla categoria dei fessi che hanno creduto in un sogno e che sogno il suo - non avendo calcolato che in Italia, parole di Indro Montanelli "il ...

Diano Marina - tornano i fuochi d'artificio per la festa patronale in onore della Madonna del Carmine foto : E' in programma nella notte di domani, sabato 21 luglio, uno degli spettacoli pirotecnici più tradizionali del ponente ligure, quello di Diano Marina. Da tutta la passeggiata a mare del Golfo, dai ...

E' morto Fedele Di Matera - creatore del marchio Fioretta : E' morto Fedele Di Matera, creatore del marchio Fioretta. Aveva 66 anni. E' deceduto la notte scorsa a Ragusa. Nato a Bari da 40 anni viveva a Modica.

CHICAGO MED 2/ Anticipazioni del 20 luglio 2018 : un grattacapo per la dottoressa Manning : CHICAGO MED 2, Anticipazioni del 20 luglio 2018, in prima Tv su Italia 1. Un'epidemia travolge l'ospedale; Choi entra in crisi con il familiare di un paziente. (Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 19:55:00 GMT)

Singapore - gli hacker rubano 1 milione e mezzo di profili sanitari. Compreso quello del premier : È l'attacco informatico più grave nella storia del Paese. Copiate cartelle cliniche e informazioni sui farmaci prescritti

Fiorentina - il comunicato dopo la decisione del Tas sul Milan e l’amichevole contro il Real Vicenza : La Fiorentina ha deciso di commentare così la decisione del Tas di riammettere il Milan in Europa League: “In tutta questa vicenda la Fiorentina ha avuto un chiaro ruolo di spettatrice rispettosa delle decisioni che le Autorità competenti avrebbero preso. Teniamo inoltre a precisare che noi la partecipazione alle Coppe siamo abituati a guadagnarcela sul campo per meriti sportivi come del resto abbiamo fatto per tanti ...

Tria cede su Cdp - ma incassa il direttore generale del Mef : Dopo il fallito summit di ieri, intorno ad un tavolo si sono oggi ritrovati il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Tria, il vicepremier Di Maio e il sottosegretario a ...

Rai - nuovi Amministratore Delegato e Presidente : tutti i nomi in lizza : Raffaele Annecchino Alla completa composizione della nuova governance Rai manca solo un ultimo e decisivo passaggio: quello che spetta al governo. L’esecutivo, infatti, avrà il compito di indicare i nomi del prossimo Amministratore Delegato e del Presidente del servizio pubblico, figura quest’ultima che dovrà ottenere il voto dei due terzi della commissione di Vigilanza. Diversi i profili al vaglio dei partiti di maggioranza per ...

Borsa Italiana - in forte crescita il controvalore degli scambi del 20/07/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,12 miliardi di euro, con un incremento di ben 362,9 milioni, pari al 20,...