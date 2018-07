L’ex presidente sudcoreana Park Geun-hye è stata condannata ad altri 9 anni di carcere

Milan - “L’ex presidente Yonghong Li indagato per falso in bilancio” : Nel giorno in cui il Milan aspetta il verdetto del Tas di Losanna sul ricorso d’urgenza presentato contro l’esclusione dall’Europa League 2018-2019 decisa dalla Camera giudicante della Uefa lo scorso 27 giugno, l’ex presidente Yonghong Li, proprietario del club fino a dieci giorni fa, è indagato dalla Procura di Milano per l’ipotesi di reato di false comunicazioni sociali. Lo rivela il Corriere della Sera, precisando che la Guardia di ...

Gianfranco Fini rinviato a giudizio con l’accusa di riciclaggio | L’ex presidente : “Dimostrerò la mia innocenza” : Gianfranco Fini rinviato a giudizio con l’accusa di riciclaggio | L’ex presidente: “Dimostrerò la mia innocenza” Gianfranco Fini rinviato a giudizio con l’accusa di riciclaggio | L’ex presidente: “Dimostrerò la mia innocenza” Continua a leggere L'articolo Gianfranco Fini rinviato a giudizio con l’accusa di riciclaggio | L’ex presidente: “Dimostrerò la mia ...

Palermo : L’ex assessore regionale al Bilancio Cimino nuovo Presidente Amat : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando sta procedendo alla nomina dei vertici delle aziende partecipate, di cui il Comune di Palermo è socio unico o di maggioranza. “Nella scelta degli amministratori unici – afferma il sindaco – ho voluto attenermi a quei criteri di professionalità, competenza ed esperienza che sono indispensabili nella gestione di aziende pubbliche, proprio perché il ...

Palermo : L’ex assessore regionale al Bilancio Cimino nuovo Presidente Amat : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando sta procedendo alla nomina dei vertici delle aziende partecipate, di cui il Comune di Palermo è socio unico o di maggioranza. “Nella scelta degli amministratori unici – afferma il sindaco – ho voluto attenermi a quei criteri di professionalità, competenza ed esperienza che sono indispensabili nella gestione di aziende pubbliche, proprio perché il ...

L’ex bambino perduto del Sud Sudan che ora sogna di diventare presidente : Bol Gai Deng, sud-Sudanese sulla trentina, con i suoi quasi due metri di altezza, di notte, lavora tra gli scaffali di Lowe’s, uno dei più grossi negozi di casalinghi d’America; di giorno, invece, corre per diventare il nuovo Presidente del Sud Sudan, la più giovane Nazione al mondo, fresca di accordo di pace dopo 5 anni di una guerra civile costat...

Carles Puigdemont - L’ex presidente catalano verso l’estradizione. Manca solo il via libera della corte federale tedesca : Carles Puigdemont verso l’estrazione. La corte d’Appello dello Schleswig-Holstein ritiene che la consegna dell’ex presidente catalano, fermato in Germania il 25 marzo scorso, alla Spagna sia ammissibile per il reato di malversazione, ma non per quello di ribellione. La decisione finale spetterà comunque alla corte di giustizia federale. Puigdemont era stato fermato dalla polizia tedesca mentre attraversava in auto la frontiera fra ...

L’ex presidente catalano Carles Puigdemont potrà essere estradato in Spagna per malversazione : Un tribunale tedesco ha stabilito che L’ex presidente catalano Carles Puigdemont, che è ricercato in Spagna e dalla fine di marzo si trova in Germania, potrà essere estradato in Spagna per malversazione, cioè per uso irregolare di fondi pubblici, ma The post L’ex presidente catalano Carles Puigdemont potrà essere estradato in Spagna per malversazione appeared first on Il Post.

Brasile - Corte d’Appello ordina scarcerazione delL’ex presidente Lula. Giudice federale si oppone : tutto bloccato : Scarcerate l’ex presidente Luis Inacio Lula da Silva. È quanto ordinato da una Corte d’Appello brasiliana in merito alla posizione dell’ex capo di Stato, in carcere da aprile per corruzione. Lula potrebbe essere liberato nelle prossime ore poiché la decisione dei giudici stabilisce che la liberazione debba avvenire “secondo il regime d’urgenza nella data di oggi, presentando questo ordine a qualsiasi autorità di polizia ...

Brasile - ordinata la scarcerazione delL’ex presidente Lula : Brasile, ordinata la scarcerazione dell’ex presidente Lula Brasile, ordinata la scarcerazione dell’ex presidente Lula Continua a leggere L'articolo Brasile, ordinata la scarcerazione dell’ex presidente Lula proviene da NewsGo.

Brasile - ordinata la scarcerazione delL’ex presidente Lula. Polemica tra giudici - polizia non esegue l’ordine : Scarcerate l’ex presidente Luis Inacio Lula da Silva. È quanto ordinato da una Corte d’appello brasiliana in merito alla posizione dell’ex capo di Stato, in carcere da aprile per corruzione. Lula potrebbe essere liberato nelle prossime ore poiché la decisione dei giudici stabilisce che la liberazione debba avvenire “secondo il regime d’urgenza nella data di oggi, presentando questo ordine a qualsiasi autorità di polizia ...

L’ex presidente brasiliano Lula potrà uscire dal carcere : La Corte di appello brasiliana ha deciso che Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente del paese, potrà uscire dal carcere di Curitiba. Le motivazioni della sentenza non sono ancora chiare. In aprile Lula era stato condannato a 12 anni The post L’ex presidente brasiliano Lula potrà uscire dal carcere appeared first on Il Post.

Cristiano Ronaldo-Juventus - L’ex presidente del Real Madrid Calderon svela : “le colpe di Perez e la pista bianconera” : Ramòn Calderon, ex presidente del Real Madrid, ha parlato del possibile addio dal club Madridista di Cristiano Ronaldo, destinato alla Juventus L’ex presidente del Real Madrid, Ramòn Calderon, non è riuscito a restare ‘inerme’ durante questi caldi giorni di mercato. Le notizie sul possibile addio di Cristiano Ronaldo lo hanno scosso, come rivelato ai microfoni di TuttomercatoWeb. In primis Calderon ha puntato il dito ...

Carige - 8 anni e 7 mesi per Berneschi : la Corte d’Appello alza la condanna per L’ex presidente della Banca : Per l’ex presidente di Banca Carige si tratta del processo sulla maxi truffa ai danni del ramo assicurativo Carige Vita Nuova

Un tribunale dell’Ecuador ha chiesto l’arresto delL’ex presidente Rafael Correa : Un tribunale dell’Ecuador ha chiesto l’arresto dell’ex presidente ecuadoriano Rafael Correa, accusato di essere coinvolto nel rapimento di un suo oppositore avvenuto nel 2012. Correa attualmente vive in Belgio, il paese di origine della moglie, e ha negato qualsiasi coinvolgimento The post Un tribunale dell’Ecuador ha chiesto l’arresto dell’ex presidente Rafael Correa appeared first on Il Post.