L' albero della gratitudine negli ospedali italiani | i messaggi lasciati nelle bacheche

Lazio - albero pericolante : chiuso un tratto della tangenziale : Vigili del fuoco al lavoro sulla tangenziale est all’altezza dello svincolo Vigna Clara per un albero ad alto fusto pericolante sulla sede stradale. I pompieri hanno tagliato l’albero e messo in sicurezza il tratto della tangenziale. A quanto riferito dai vigili del fuoco, è stato chiuso durante le operazioni a scopo precauzionale un tratto della tangenziale tra l’uscita Vigna Clara e Colli della Farnesina in direzione San ...