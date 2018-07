Accordo del governo sui vertici di Cdp | l’ad sarà Fabrizio Palermo 

Cassa depositi e prestiti - Accordo raggiunto tra governo e Lega-M5s : chi c'era al vertice della svolta : ... il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti , il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e quello dell'Economia Giovanni Tria .

CAVANI AL NAPOLI/ Ultime notizie - Del Genio : "trovato Accordo col Matador" - e le parole di de Laurentiis jr... : CAVANI al NAPOLI, si può: Ultime notizie, il centravanti uruguaiano può dare l'addio al Paris Saint Germain, de Laurentiis prova a fare il colpo per l'attacco(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 11:04:00 GMT)

Brexit - Coldiretti : “Senza Accordo addio a 3.3 miliardi dell’export agroalimentare” : Senza accordo sono a rischio 3,3 miliardi di esportazioni agroalimentari Made in Italy in Gran Bretagna realizzati nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in merito alla comunicazione della Commissione Ue che chiede ai governi di prepararsi a tutti gli scenari, mentre il Fondo Monetario Internazionale (FmI) avverte che dall’uscita della Gran Bretagna non ci saranno vincitori. Una eventualità dannosa – sottolinea la Coldiretti ...

Bologna - Accordo con Linkem : sarà back sponsor del settore giovanile : Nuovo importante accordo commerciale in casa Bologna, che ha stretto un accordo di partnership con Linkem Spa, società italiana che opera nel settore delle telecomunicazioni, per l’intera stagione 2018-2019. L’azienda diventa così “Partner of the Future” del club emiliano e sarà così presente sulle maglie da gioco di tutti i ragazzi del settore giovanile e […] L'articolo Bologna, accordo con Linkem: sarà back sponsor del ...

Inter - nuova partnership commerciale. Ecco Crédit Agricole - Accordo triennale : le cifre dell'Accordo : L'Inter stringe un nuovo accordo commerciale con Crédit Agricole, main sponsor anche della nazionale francese campione del mondo. La natura dell'intesa prevede un contratto triennale a poco meno di due milioni di euro per ogni stagione.

Sabaf - Accordo per acquisizione della turca Okida : Sabaf ha sottoscritto un contratto vincolante per l'acquisizione - anche attraverso la controllata Sabaf Beyaz Esya Parçalari, Sabaf Turchia, - del 100% della società turca Okida Elektronik Sanayi ve ...

Safe Bag; Accordo vincolante per l'acquisto della greca Care 4 Bag : Rosso di un punto percentuale per il titolo Safe Bag, -1,03% a 4,78 euro, che poco fa ha annunciato di aver concluso con gli azionisti di riferimento, Kostas Darivakis, Sotiris Anyfantis e Athanassios ...

Accordo DI LIBERO SCAMBIO GIAPPONE-UE/ Ultime notizie : cifre e dettagli dell'intesa che fa bene all'Italia : Commercio, firmato ACCORDO Ue-Giappone su LIBERO SCAMBIO e flusso di dati: Ultime notizie, la sigla di Abe con Tusk e Juncker che "provoca" Trump, "siamo contro ogni protezionismo"(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 19:28:00 GMT)

Revocato lo sciopero aereo del 21 luglio - sindacati e Mit : “Accordo su contratti Enav e nuove assunzioni” : Niente giorno nero per il traffico aereo. Le partenze, e le ferie, di chi aveva programmato di partire sabato 21 luglio sono salve. Lo sciopero dei controllori di volo dell’Enav, indetto dai sindacati, è stato Revocato. A dare la notizia, al termine della riunione al Ministero dei Trasporti, è stata la Filt Cgil, che ha spiegato che “è stato siglato l’accordo per il rinnovo della parte economica del contratto dei controllori di ...

Sciopero controllori di volo - c'è l'Accordo : revocata l'agitazione del 21 luglio : Accordo fatto sul contratto dei controllori di volo e del personale amministrativo e conseguente revoca dello Sciopero nazionale e degli scioperi locali del 21 luglio prossimo. Lo annuncia il coordinatore...

Mercato NBA - clamoroso Bjelica : salta l’Accordo con Philadelphia - resterà in Europa : Nemanja Bjelica sembrava vicinissimo all’accordo con Philadelphia per la prossima stagione, ma ha deciso di restare in Europa Mercato NBA, Nemanja Bjelica ha detto no alla proposta di contratto di Philadelphia. Sembrava fatta con i Sixers, i quali avevano scelto il serbo per prendere il posto di Ilyasova nelle rotazioni, nel ruolo di 4 tattico abile anche al di fuori della linea dei tre punti. Come detto un accordo che sembrava ...

Accordo Mediaset-Perform per le partite della Serie A 2018-2019 : I clienti ‘Premium Calcio’ potranno accedere dal 1° agosto 2018 agli eventi sportivi della piattaforma DAZN. Al prezzo di 19,90 euro al mese, troveranno compreso nel proprio abbonamento anche...