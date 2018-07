: #Turchia, concluso stato di emergenza - CyberNewsH24 : #Turchia, concluso stato di emergenza - TelevideoRai101 : Turchia, concluso stato di emergenza -

E' finito inlodiproclamato dopo il tentato golpe di due anni fa e rinnovato 7 volte dal 20 luglio 2016. Dopo il voto dello scorso 24 giugno il governo di Ankara aveva annunciato che non ci sarebbe stata una nuova proroga. Intanto l'Akp, il partito al potere, ha presentato in Parlamento un progetto di legge "antiterrorismo", immediatamente denunciato dal partito di opposizione Chp come strumento destinato a mantenere e rafforzare le disposizioni dellodi.(Di giovedì 19 luglio 2018)