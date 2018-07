Sony presenta il GT Sport E-Cup by Mercedes | un torneo eSport di Gran Turismo Sport

Sony presenta Xperia XA2 Plus e svela una data per Xperia XZ2 Premium in Italia : Sony annuncia il nuovo Sony Xperia XA2 Plus e una data per la disponibilità di Sony Xperia XZ2 Premium in Italia: andiamo a scoprire caratteristiche tecniche e dettagli dei due smartphone. L'articolo Sony presenta Xperia XA2 Plus e svela una data per Xperia XZ2 Premium in Italia proviene da TuttoAndroid.

E3 2018 : la demo di Ghost of Tsushima presentata alla conferenza di Sony mostrava solo "un'avventura secondaria nel percorso principale del gioco" : Mentre ci incamminavamo verso l'E3 2018, Ghost of Tsushima di Sucker Punch Productions era uno dei giochi che in molti non vedevano l'ora di vedere e, dopo una straordinaria demo presentata poche ore fa, ora otteniamo qualche informazione in più su cosa aspettarsi dall'epico gioco samurai open-world.Dopo la sua esibizione alla conferenza di Sony, il produttore di Sucker Punch, Brian Fleming, ha condiviso alcune informazioni in più su Ghost of ...

E3 2018 PlayStation 4 - i trailer dei nuovi videogiochi presentati da Sony : Dopo aver acceso l’attesa dei fan con un annuncio al giorno nel corso dell’ultima settimana, Sony ha deciso di approcciarsi diversamente alla sua consueta conferenza di presentazione dell’E3 di Los Angeles. Invece di riempire il palco con il maggior numero possibile di giochi – come ha fatto Microsoft, mostrandone 50 in due ore – la casa giapponese si è concentrata su un fascio di titoli, soprattutto le sue grandi esclusive, ...