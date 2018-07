Salute della pelle Come proteggerla? Ce lo spiega una nuova scienza | l' ecobiologia

La Salute della donna e della coppia dopo l'età fertile : “La donna e la coppia dopo l’età fertile. La salute che cambia: prevenzione, stili di vita, fragilità” a Milano il 19 e 20 settembre.

Morte per aneurisma cerebrale - il ministro della Salute Grillo manda task force in Molise : 'Subito chiarezza sull'organizzazione regionale' : Occorre infatti accertare le inefficienze organizzative, le eventuali responsabilità personali degli operatori, ma anche gli eventuali errori causati da cattiva programmazione della politica ...

Odissea per una Tac e morte cerebrale del 47enne larinese : il ministro della Salute invia in Molise una task force per accertare i fatti : Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha inviato in Molise una task force per accertare i fatti in relazione alla morte celebrale dell'uomo di 47 anni di Larino, dichiarato cerebralmente morto e ...

Bere acqua? migliora l'aspetto e la Salute della pelle : "Questi risultati sembrano confermare spiega la dottoressa Elisabetta Bernardi Biologa specialista in Scienza dell'Alimentazione e membro dell'Osservatorio Sanpellegrino che un maggiore apporto di ...

Palermo - sequestrato il campo nomadi della Favorita. “Gravi rischi per la Salute e l’incolumità degli abitanti” : Fili elettrici scoperti, discariche a cielo aperto e cataste di rifiuti non raccolti: per questo motivo il campo nomadi di Palermo è stato posto sotto sequestro dal Tribunale del capoluogo siciliano che giudica “grave” la situazione di pericolo per le venti famiglie che ci abitano, con rischi di inquinamento sia dell’aria che del terreno. Il sequestro è stato notificato al capo dei vigili urbani, in quanto custode del campo, e al ...

Ghinelli e Tanti : 'Le Società della Salute non funzionano e non funzioneranno. Ci 'pagano' per realizzare le politiche della Regione' : Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e l'assessore alla sanità Lucia Tanti all'attacco della Regione sulle politiche sanitarie. Due milioni e 730mila euro per tutta la Toscana e quindi 750mila ...

Una corretta idratazione è fondamentale per migliorare l’aspetto e la Salute della pelle - ecco perché : Mare, sole e vacanze, l’estate è arrivata e come ogni anno la nostra pelle è messa a dura prova tra sudate, sport all’aria aperta ed esposizione ai raggi solari. Ma nonostante lo stress a cui è sottoposta, nella stagione estiva è sempre “in primo piano” complice l’abbigliamento più leggero. Cosa fare allora per proteggerla e mantenerla sempre sana e al massimo della sua bellezza? Iniziamo col dire che la pelle è l’organo al tempo stesso più ...

Tutelare la Salute nell’insicurezza della Sanità : In tutti gli ospedali i sistemi informativi sono diventati uno degli asset portanti, poiché concorrono direttamente ed indirettamente alla cura della Salute dei pazienti. In che modo? Sono proprio i sistemi informativi che supportano, con software e hardware, il personale delle strutture sanitarie

Arriva l'afa : il ministero della Salute lancia l'allerta in 8 città : Fine settimana all'insegna del gran caldo e dell'afa in otto città italiane: l'allerta Arriva dal ministero della Salute che sottolinea come le temperature toccheranno picchi fino a 36 gradi a Roma e Frosinone...

Arriva l’afa - ministero della Salute lancia l’allerta per il weekend : Arriva l’afa, ministero della salute lancia l’allerta per il weekend Arriva l’afa, ministero della salute lancia l’allerta per il weekend Continua a leggere L'articolo Arriva l’afa, ministero della salute lancia l’allerta per il weekend proviene da NewsGo.

Allerta Caldo - Ministero della Salute : domenica allarme “arancione” in 7 città [ELENCO] : E’ attesa nel weekend la prima, vera ondata di Caldo estivo: nel fine settimana le temperature supereranno i 35 °C in molte zone d’Italia, e il bollettino di sorveglianza sulle ondate di calore del Ministero della Salute segnala per domani un bollino “arancione” in quattro città (Frosinone, Palermo, Perugia e Roma), che diventano sette domenica (esclusa Palermo, ma si aggiungono Cagliari, Campobasso, Firenze e Latina). Il ...

Ministero della Salute - contaminazione da Listeria : richiamato Pecorino Toscano DOP stagionato : Il Ministero della Salute, sulla pagina “Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori” ha pubblicato un avviso concernente il Pecorino Toscano DOP stagionato Pascoli Italiani 350g. Lotti coinvolti: TS 22180130 e data di scadenza: 01/10/2018 Produttore: Rocca Toscana Formaggi S.r.l. con sede dello stabilimento in Via Puccini, 79 – 52100 Arezzo (AR) Motivo del Richiamo: presenza di contaminazione microbica (Listeria ...

VeganFest 2018 : i professionisti della Salute di AssoVegan sul palco - : Maria Antonietta Zedda , specialista in Pediatria, Diabetologia e Medicina dello Sport , responsabile dell'Unità Operativa di Diabetologia della Clinica Pediatrica dell'Università di Cagliari. ...

Tonno con istamina ritirato dai supermercati dal Ministero della Salute : Tonno con istamina oltre i livelli consentiti dalla legge ritirato dai supermercati: il Ministero della Salute, in seguito ai riscontri di non idoneità risultati ai controlli su tranci surgelati di Tonno pinne gialle, ha deciso di diramare l’allerta alimentare e il relativo richiamo del prodotto a livello nazionale. La motivazione del richiamo è dovuta al potenziale rischio chimico per i consumatori che, come evidenziato nell'avviso pubblicato ...