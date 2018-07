: Metro C Roma, truffa, corruzione e falso: in 25 rischiano processo, tra loro Improta, Alemanno e Incalza. “Rubati 3… - fattoquotidiano : Metro C Roma, truffa, corruzione e falso: in 25 rischiano processo, tra loro Improta, Alemanno e Incalza. “Rubati 3… - fattoquotidiano : Corruzione e falso e truffa da 320 milioni di euro. #MetroC Roma, 25 indagati. Tra loro #Alemanno #19luglio - Corriere : Metro C, 25 indagati per truffa. C’è anche Alemanno -

La Procura diha chiuso le indagini sui lavori dellaC di: 25 persone rischiano di finire sotto processo per reati che vanno dalla truffa (per 320mln),alla corruzione, al falso Tra glil'ex sindaco Gianni, gli ex assessori alla mobilità Aurigemma e Improta (giunta Marino) e dirigenti dipolitane eC all'epoca dei fatti. Le indagini dei Pm Ielo e Amelio sono iniziate nel 2013 dopo una nota del collegio sindacale ed un esposto.(Di giovedì 19 luglio 2018)