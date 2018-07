Processo Trattativa | le motivazioni | “Dialogo tra carabinieri e Totò Riina accelerò la

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 luglio 2018) L’invito al dialogo che ifecero arrivare al bossdopo la strage di Capaci sarebbe l’elemento di novità che indusse Cosa nostra ad accelerare i tempi dell’eliminazione di Paolo Borsellino. Lo sostengono i giudici della corte d’Assise di Palermo che hanno depositato oggi, anniversario delle strage di via D’Amelio, ledella sentenza sulla cosiddettaStato-mafia. “Ove non si volesse prevenire alla conclusione dell’accusa cheabbia deciso di uccidere Borsellino temendo la sua opposizione alla ‘’ conclusione che peraltro trova una qualche convergenza nel fatto che secondo quanto riferito dalla moglie, Agnese Piraino Leto, Borsellino, poco prima di morire, le aveva fatto cenno a contatti tra esponenti infedeli delle istituzioni e mafiosi, – scrivono – in ogni caso non c’è dubbio che ...