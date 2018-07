Pallanuoto | Europei 2018 | Italia-Georgia Orario d’inizio e come vederla in tv

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : verso Italia-Croazia. Il Setterosa insegue il secondo posto : Missione secondo posto: agli Europei di Pallanuoto femminile, svanito il sogno del primato, il Setterosa deve centrare la seconda piazza dopo il pareggio con l’Olanda. Saranno decisive le ultime due sfide della fase a gironi: le ragazze del CT Fabio Conti, oggi, giovedì 19 luglio, alle ore 17.00, affronteranno la Croazia, che con le olandesi ha perso 1-21, e dovrà vincere di goleada. Certamente, per agganciare la piazza d’onore, ed ...

Pallanuoto - Europei 2018 : risultati e classifiche della seconda giornata. Il Settebello ipoteca la prima piazza : seconda giornata da sogno per il Settebello agli Europei di Pallanuoto maschile in quel di Barcellona (Spagna). Gli azzurri dominano in lungo e in largo con l’Ungheria e ipotecano la prima piazza nel Girone A. Andiamo a riepilogare tutti i risultati odierni e le classifiche aggiornate. seconda giornata (C) Croazia-Turchia 23-2 (4-0, 7-1, 6-1, 6-0) (A) Germania-Georgia 10-9 (1-3, 3-2, 3-2, 3-2) (D) Romania-Slovacchia 9-5 (4-1, 2-0, 2-1, ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Ungheria 12-5 - le pagelle del Settebello : Un dominio addirittura inaspettato: il Settebello non si ferma più e distrugge nel secondo incontro dei gironi preliminari degli Europei di Pallanuoto l’Ungheria per 12-5, ipotecando praticamente la prima piazza nel raggruppamento. Andiamo a rivivere questo emozionante match con le pagelle dei protagonisti azzurri. Italia Del Lungo, voto 8: una vera e propria certezza. Ha iniziato questo Europeo in modo formidabile, non passa nulla alle ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Ungheria-Italia 5-12. Le voci dei protagonisti di un successo storico : L’Italia ha annichilito l’Ungheria per 12-5 nella seconda gara della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto in corso a Barcellona: per il Settebello ora il primo posto, con annesso passaggio diretto ai quarti di finale, e con due giorni di riposo in più rispetto alle squadre che arriveranno seconde e terze, sarà soltanto una formalità. A fine gara il CT Sandro Campagna ha dichiarato al sito federale: “Per la prima volta in ...

Pallanuoto - Europei 2018 : SETTEBELLISSIMO! Ungheria asfaltata 12-5 - dominio totale! Si vola ai quarti di finale! : Il Settebello ipoteca il passaggio diretto ai quarti degli Europei di Pallanuoto in corso a Barcellona annichilendo l’Ungheria nello scontro che sulla carta valeva il primato nel Girone A della rassegna continentale. L’Italia infatti batte i magiari con un nettissimo 12-5 in una sfida dominata sin dall’inizio. Basterà, nell’ultima sfida del raggruppamento, non perdere contro la modesta Georgia: si tratta, più che altro, ...

LIVE Italia-Ungheria - Europei Pallanuoto in DIRETTA : Settebello da sogno - 5-0 nel primo tempo! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria: anche per il Settebello è arrivato il momento della verità agli Europei di pallanuoto in corso a Barcellona. La sfida, in programma alle ore 20.30, designerà la squadra che vincerà il Gruppo A, posizione che assicura il passaggio diretto ai quarti di finale del 24 luglio, evitando gli ottavi, concedendo due giorni di riposo in più e portando così ad evitare le prime degli altri ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : Italia-Croazia. Orario d’inizio e come vederla in tv : Missione secondo posto: agli Europei di Pallanuoto femminile, svanito il sogno del primo posto, il Setterosa deve centrare la seconda piazza dopo il pareggio con l’Olanda. Saranno decisive le ultime due sfide della fase a gironi: le ragazze del CT Fabio Conti, domani, giovedì 19 luglio, alle ore 17.00, affronteranno la Croazia, che con le neerlandesi ha perso 1-21, e dovrà vincere di goleada. La trasmissione tv della gara sarà affidata a ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia e Ungheria si sfidano per il primato del Girone A : Un palmares da invidiare, le due nazionali che hanno fatto la storia di questo sport: dodici ori olimpici (9 magiari, 3 Italiani), 6 ori mondiali (tre a testa), quindici titoli Europei (12 ungheresi, 3 Italiani). Sfida di lusso per il primato del Girone A degli Europei di Pallanuoto maschile in quel di Barcellona: alla Picornell si affrontano stasera alle 20.30 Italia ed Ungheria, la vincente sarà con ogni probabilità la compagine che si ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : risultati e classifiche della terza giornata : terza giornata per quanto riguarda i gironi preliminari agli Europei di Pallanuoto femminile in quel di Barcellona. Di gran lunga quella tra Setterosa ed Olanda la partita più spettacolare di oggi, visti gli altri risultati, tutti piuttosto scontati. Andiamo a scoprirli con le classifiche aggiornate. terza giornata Martedì 17 luglio (B) Russia-Germania 27-5 (5-2, 7-1, 7-1, 8-1) (B) Ungheria-Serbia 23-6 (9-1, 5-1, 5-3, 4-1) (A) Grecia-Croazia ...

Pallanuoto femminili - Europei 2018 : Italia-Olanda 6-6 - le pagelle del Setterosa : Terzo incontro per il Setterosa agli Europei di Pallanuoto femminile 2018: a Barcellona le azzurre trovano un pareggio in un match tesissimo con l’Olanda per 6-6. Andiamo a rivivere il match con le pagelle delle azzurre. Italia Gorlero, 7: dopo una performance deludente con la Grecia, il portierone azzurro si riscatta alla grande tornando a calare la saracinesca contro i tiri delle Orange. Tabani, 7: gran performance per il difensore ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018. Le dichiarazioni : “Dobbiamo crescere - impariamo dagli errori” : Emozionante terzo incontro per il Setterosa agli Europei di Pallanuoto femminile a Barcellona: 6-6 tra le azzurre e l’Olanda. Andiamo a leggere le dichiarazioni dei protagonisti azzurri alla FIN. Fabio Conti: “Abbiamo disputato una buona partita, riuscendo a mettere sotto l’Olanda per quasi tutta la partita. Dobbiamo migliorare qualcosa in superiorità numerica, mentre siamo stati bravi in inferiorità. Partita molto dura, ...