“Mangiato dai batteri” Cena e muore per un virus killer | l’alimento a rischio

(Di giovedì 19 luglio 2018) In campo medico si chiama fascite necrotizzante. Ma è noto anche come “batterio mangiacarne”. A restarne ucciso è un uomo di 71 anni dopo avere mangiato ostriche crude. Il Dipartimento della Sanità della Florida ha detto che la vittima è morta due giorni dopo il pranzo di pesce avvenuto lo scorso 8 luglio in un ristorante locale. Secondo le indagini le ostriche contenevano un ​​batterio carnivoro. L’uomo ha avuto problemi respiratori e un’eruzione cutanea alle gambe, e vomito, così da sembrare una reazione allergica. Le condizioni sono continuate o peggiorare e i medici hanno detto che l’uomo è stato infettata a da un tipo di batterio carnivoro chiamato vibrione. I batteri Vibrioni vivono nelle acque costiere e sono particolarmente abbondanti tra maggio e ottobre, quando l’acqua è più calda. L’improvviso mal di pancia accusato subito dopo sembrava il ...