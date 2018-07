Il ministro dell' Interno Matteo Salvini ha querelato Roberto Saviano Ecco i documenti

Salvini querela Saviano : “svilita Istituzione“/ Video - replica : “siate con me contro ministro della Mala Vita” : Salvini querela Saviano su carta intestata del Viminale: il Ministro dell'Interno ha denunciato lo scrittore per il Video in cui lo definisce "buffone". La replica: "suo è autoritarismo"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 20:45:00 GMT)

Matteo Salvini presenta querela contro Roberto Saviano per il video in cui lo chiama “ministro della malavita” : È stato sempre un confronto durissimo a colpi di tweet, post e video. Ma tra Matteo Salvini, segretario della Lega e ministro dell’Interno, e Roberto Saviano, giornalista e scrittore, non si era mai passati alle carte bollate. L’ultimo intervento di Saviano, in cui l’autore di Gomorra puntava il dito contro le decisioni del Viminale sui sbarchi e migranti, è diventato oggetto in una querela. Nel video lo scrittore, che da anni ...

Vaccini : Zaia - bene ministro Grillo - modello veneto è a sua disposizione : Venezia, 19 lug. (AdnKronos) - “Il veneto condivide le riflessioni del ministro Grillo, dettate dal buon senso del medico, sulla possibilità di graduare l’obbligatorietà dei Vaccini a livello territoriale, a seconda dei diversi tassi di copertura regionali. Il modello in atto con successo in veneto

Bekaert : l'ambasciatrice in Belgio Basile incontra i vertici del gruppo e il ministro dell'economia : Su indicazione di Di Maio, "al fine di sensibilizzare l'impresa e il governo belga in relazione ai costi sociali dell'operazione di chiusura dello stabilimento di Figline Valdarno e verificare il ...

Dopo odissea per una Tac - muore 47enne in Molise - il ministro della saluta invia Task force : Campobasso - Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha inviato in Molise una Task force per accertare i fatti in relazione alla morte del cittadino di 47 anni, deceduto martedì sera per aneurisma cerebrale nell'ospedale pugliese di San Giovanni Rotondo, Dopo un'odissea di altri due ricoveri a vuoto sul territorio molisano per la mancanza di una Tac. La Task force di esperti del ministero, coadiuvata dai Nas - riferisce il ...

Legittima Difesa - il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede : “Favorevole alla riforma - ma no a diffusione libera delle armi in Italia” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è favorevole a una riforma della Legittima Difesa, ma dice no alla diffusione libera delle armi in Italia. "In nessun modo la realizzazione dell'obiettivo riformatore, per come concepito dalla maggioranza, potrà portare alla liberalizzazione delle armi in Italia, la detenzione ed il porto delle quali risultano disciplinate da disposizioni normative rigorose sulle quali il Governo non avverte alcuna ...

Dopo l’orrore c’è l’indifferenza. E Salvini è il nostro ministro della Paura : Oltre l’orrore c’è l’indifferenza, solo quella. Abbiamo dimenticato la lezione di Antonio Gramsci che ci ricordava come l’indifferenza fosse abulia, parassitismo, vigliaccheria. “Non è vita”, diceva. Quei morti in mare già non ci trasmettono l’emozione della prima volta, e neanche della seconda. Ricordate come accogliemmo quella foto, l’istantanea della disgrazia e dell’orrore, che raffigurava Aylan, tre anni, il corpo riverso sulla battigia, il ...

Scrisse “Salvini sparati” : il ministro dell’Interno gli chiede 20mila euro : Scrisse “Salvini sparati”: il ministro dell’Interno gli chiede 20mila euro Valerio Ferrandi, 32 anni, è ora sotto processo per diffamazione e minacce: il commento su Facebook risale all’aprile 2016 Continua a leggere L'articolo Scrisse “Salvini sparati”: il ministro dell’Interno gli chiede 20mila euro proviene da NewsGo.

ministro Tria : presto in arrivo la modifica dell'Irap : Sulla pace fiscale, ha ricordato che non è un condono, ma un piano che rientra nella logica di un fisco amico del contribuente, che oltre alla riscossione, guardi alla crescita dell'economia. Sulla ...

