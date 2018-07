Gemma Galgani svela i dettagli della cena d' amore con Giorgio | ' Tacchi alti sempre'

Gemma Galgani - prima cena con Giorgio Manetti : "Non rinuncio ai tacchi alti" : Gemma Galgani del trono over, interpellata da 'Uomini e Donne Magazine', ha svelato, i propri trucchi per sedurre un uomo prendendolo per la gola. Una tattica utilizzata anche con Giorgio Manetti che, per 8 mesi, è stato il suo compagno di vita e, che, a più riprese ha cercato, ma invano, di riconquistare. Ecco i segreti da seguire per una cena a due: Credo che il cibo sia amore. La scelta del menù è una ricerca che mira a compiacere e ...

Ida Platano - Riccardo e Gemma Galgani : l’ironia di Fedez : Fedez commenta ironicamente Ida, Riccardo e Gemma a Temptation Island E’ andata in onda ieri sera la seconda attesissima puntata della sesta edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. La puntata è stata pregna di polemiche e di colpi di scena, che hanno tenuto incollati alla Tv i tantissimi telespettatori. Cosa è successo? Valentina De Biasi ha perdonato clamorosamente il suo fidanzato Oronzo Carinola, concedendogli ...

Temptation Island 6 - Ida furiosa con Riccardo : “Non me ne faccio niente di un uomo così - ma vaffanc**o”. E Gemma Galgani corre in suo aiuto : Anche i duri piangono. Il secondo capitolo di Temptation Island 6 ha fatto crollare le maschere di alcuni fidanzati “cattivi”. Come Oronzo, da dieci anni al fianco di Valentina. Dopo aver apostrofato la compagna con parole poco carine ed esser stato lasciato davanti al falò della passione, il trentenne ha chiesto (in lacrime) una seconda opportunità. Che gli è stata data. “Sono stato un coglione. Voglio chiederle scusa per tutte le stronzate che ...

Gemma Galgani ricorda suo marito : 'Era benestante e andava ancora alle superiori' : L'estate di Gemma Galgani è fatta di confessioni. La dama torinese di Uomini e donne ha una rubrica fissa sul magazine della trasmissione condotta da Maria De Filippi [VIDEO] e nell'ultimo numero in edicola in questi giorni ha voluto parlare del suo primo e unico matrimonio. La Galgani ha svelato aneddoti e curiosita' sul suo ormai ex marito, rivelando che quando si sono sposati erano entrambi giovanissimi, tanto che lui andava ancora a ...

