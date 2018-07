Galaxy Note 9 batteria da 4 000 mAh quanto dura

Samsung Galaxy Note9 le prime foto reali che mostrano il telefono : Samsung Note9 in anteprima le fotografie apparese su internet che ritraggono fronte e retro dello smartphone Android Samsung

Dalla Corea : LG V40 sarà presentato a settembre - tra Samsung Galaxy Note 9 ed iPhone 9 : Prendendo per buone le informazioni che filtrano dai media sudCoreani, LG V40 arriverebbe in un periodo dell'anno diverso da quello del predecessore V30 L'articolo Dalla Corea: LG V40 sarà presentato a settembre, tra Samsung Galaxy Note 9 ed iPhone 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 : Render Stampa e Foto Reali : Il Galaxy Note 9 di Samsung è ormai prossimo alla presentazione e conosciamo quasi tutto ma in rete continuano a spuntare Foto. Ecco una reale con display rotto ed un Render per la Stampa Rumors e Foto Reali del Galaxy Note 9. Ormai non ha più segreti Il Samsung Galaxy Note 9 è pronto a fare […]

Samsung Galaxy J8 (2018) riceve le patch di luglio - Galaxy Watch dovrebbe affiancare Galaxy Note 9 e lo smartphone Android Go si avvicina : Samsung Galaxy J8 (2018) e Galaxy Grand Prime Plus si aggiornano e ricevono le patch di sicurezza relative al mese di luglio, intanto si continua a parlare di Galaxy Watch, che dovrebbe essere presentato accanto a Galaxy Note 9, e del primo smartphone Android Go del produttore coreano, che dovrebbe essere praticamente pronto per essere presentato. L'articolo Samsung Galaxy J8 (2018) riceve le patch di luglio, Galaxy Watch dovrebbe affiancare ...

Samsung Galaxy Note 9 : nuova immagine ufficiale/ La foto del nuovo phablet sudcoreano : Samsung Galaxy Note 9: nuova immagine ufficiale. La foto del nuovo phablet sudcoreano è stata mostrata in rete in queste ore: ecco le più interessanti novità(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:09:00 GMT)

Galaxy Note 9 : immagini - lancio - uscita e prezzo. Ormai sappiamo tutto : Nuove immagini trapelate mostrano in tutto il suo splendore il Galaxy Note 9, il phablet Samsung Ormai è praticamente noto e sono davvero poche le cose che restano da scoprire come di consuetudine con i top di gamma dell’azienda sudcoreana. Nessun mistero il Galaxy Note 9 Non molto diverso dal Note8, è noto da tempo e le immagini trapelate in questi giorni lo hanno dimostrato. Il solito evleaks ha postato su Twitter un’immagine, con ...

Samsung Galaxy Note 9 si mostra in due scatti reali : Samsung Galaxy Note 9 si mostra in due nuovi scatti trapelati sul web che vanno a confermare tutti i suoi lineamenti estetici. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 si mostra in due scatti reali proviene da TuttoAndroid.

Ecco a voi Samsung Galaxy Note 9 in una foto per la stampa : fronte - retro e S Pen dorata : Samsung Galaxy Note 9 si mostra in una possibile immagine per la stampa: Ecco fronte, retro e S Pen del nuovo e attesissimo top di gamma di casa Samsung. L'articolo Ecco a voi Samsung Galaxy Note 9 in una foto per la stampa: fronte, retro e S Pen dorata proviene da TuttoAndroid.

Dal giorno 17 l’aggiornamento di luglio su Samsung Galaxy Note 8 : XXS4CRG1 (no brand) : Dal 17 luglio i Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia ricevono l'aggiornamento con la patch di sicurezza di questo stesso mese, l'ultima concepita da Google, ed a cui ha lavorato, chiaramente, anche il produttore asiatico, per la correzione di bug specifici che interessano proprio la Samsung Experience 9.0. Grazie all'aggiornamento N950FXXS4CRG1 (questa la sigla del firmware di cui vi abbiamo parlato in apertura), il sistema operativo del ...

Samsung Galaxy Note 8 riceve le patch di sicurezza di luglio : Samsung Galaxy Note 8 si aggiorna con le patch di sicurezza di luglio 2018 e qualche altro miglioramento generico. Il nuovo update è in fase di distribuzione anche in Italia per i modelli no brand. L'articolo Samsung Galaxy Note 8 riceve le patch di sicurezza di luglio proviene da TuttoAndroid.

Nelle mani di DJ Koh il Samsung Galaxy Note 9 : eccolo nella sua prima apparizione (FOTO) : Vi sarebbe piaciuto poter dare da subito una sbirciata al Samsung Galaxy Note 9? Potete dire grazie a DJ Koh, il presidente della divisione mobile del brand asiatico, che in pubblico (a margine di un evento tenutosi in territorio cinese in questi stessi giorni), non sappiamo se con malizia od in modo del tutto casuale, ha mostrato il dispositivo senza crearsi il minimo problema. Come abbiamo fatto a distinguerlo dal Note 8, visto che parliamo ...

Il pennino di Galaxy Note 9 servirà anche per giocare : (Foto: Samsung) Si avvicina la data di uscita di Galaxy Note 9, il successore dell’apprezzato Note 8 dell’anno scorso. Lasciata alle spalle la devastante eredità dei Note 7 incendiari del 2016, il gadget di quest’anno non dovrebbe proporsi come radicalmente diverso rispetto all’apprezzato predecessore, eppure c’è almeno una novità sostanziale che il gadget potrà vantare al confronto: un pennino rinnovato, una nuova ...

DJ Koh usa un Samsung Galaxy Note 9 in pubblico mentre accenna a inedite funzionalità per gamers : In occasione di un evento in Cina Il CEO di Samsung si porta con sé un Samsung Galaxy Note 9 dando in pasto ai media la prima "foto reale" del gioiellino ancora nel grembo della casa sudcoreana. Nello stesso tempo secondo alcune voci emerse avrebbe accennato pure a qualche nuova funzionalità del nuovo flagship e della S Pen tutta rivolta ai gamers. L'articolo DJ Koh usa un Samsung Galaxy Note 9 in pubblico mentre accenna a inedite funzionalità ...

Samsung Galaxy Note 9 : trapelano dettagli sul prezzo in Europa : Non è una novità il fatto che Galaxy Note 9, il non ancora annunciato phablet di nuova generazione targato Samsung Electronics, esiste davvero. In seguito a mesi di indiscrezioni che aggiungono continui dettagli sul nuovo terminale del produttore sudcoreano, la stessa Samsung qualche settimana fa ha fissato per il 9 agosto 2018 la data in cui aprirà il sipario sul dispositivo. L’attesa e le aspettative continuano ad essere molte per ...