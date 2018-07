Cosa c' è nel nuovo BergamoPost che dal 20 luglio è in edicola

Lollapalooza Berlin 2018 - Cosa vedere e sentire nella giornata dell'8 settembre : ... da una parte c'è The Weeknd , che da Toronto ha portato il verbo dell'alternative r'n'b' nelle classifiche di tutto il mondo, bruciando nel giro di qualche stagione le tappe da giovane promessa a ...

Cosa dice George Soros - nel frattempo : Il New York Times ha parlato col filantropo statunitense di origine ungherese noto per le sue posizioni progressiste, e odiato dagli estremisti di destra di mezzo mondo The post Cosa dice George Soros, nel frattempo appeared first on Il Post.

Mafia : colpo a Cosa Nostra - 8 arresti nel Messinese - : Il 19 luglio i carabinieri hanno fermato i membri di una cellula operativa del clan Spartà accusata di aver minacciato commercianti e taglieggiato giocatori di slot machines. I reati contestati vanno ...

"Papà e mamma dipingevano. Quindi c'era qualCosa nell'aria..." : Pensi che questi dipinti possano essere considerati espressioni di classe? Forse esiste una certa tradizione nell'estetica della classe operaia in ambito pittorico, ma dal contesto specifico in cui i ...

Contributi Inps non pagati nel 2017 : in arrivo sanzioni - ecco Cosa fare : In arrivo sanzioni sui Contributi Inps non pagati nel periodo di competenza 2017. È la stessa Inps a informare con un messaggio – che ha come oggetto la Gestione separata committenti – della conclusione dell’operazione di elaborazione delle situazioni debitorie delle aziende committenti, pubbliche e private, che nel 2017 8e precedenti) hanno denunciato il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata, tramite il flusso ...

Vera la mail rimborso Enel di luglio 2018? Smentita ufficiale - Cosa non fare : In molti se lo stanno chiedendo: la mail rimborso Enel che sta impazzando in questo mese di luglio 2018 in molte caselle di posta elettronica è Vera? L'importo di 85,25 euro è davvero un risarcimento dovuto e in arrivo per le tasche di più di qualcuno? Non è la prima volta che un messaggio del genere ha come bersaglio molti italiani e, ancora una volta, dobbiamo sgombrare la mente da ogni dubbio e dire che è un clamoroso falso. La ...

Che Cosa sono le “Lucarie” - festività di Luglio nell’antica Roma che celebra le divinità boschive : La Soprintendenza di Roma rispolvera le "Lucarie" a Crustumerium, festività dell’antica Roma che si svolgeva dal 19 al 21 Luglio, legata a una durissima sconfitta subita nel 390 a.C. dall’esercito Romano che, nella disfatta, si era rintanato nei boschi e lì si era organizzato per riconquistare la città. Il Parco Archeologico di Crustumerium sarà aperto dalle 18 alle 21 per celebrare le divinità boschive che avevano protetto i soldati ...

Cosa bisogna saper fare per lavorare nel giornale online di Mentana : Un vero puzzle su Facebook. Il progetto giornalistico di Enrico Mentana prende forma lentamente, con regolarità, pezzo dopo pezzo, post dopo post. Dopo aver descritto le caratteristiche del prodotto informativo che costruirà nei prossimi mesi, il direttore del TG di La7 ha voluto descrivere le figure che andranno a comporne la redazione. Giornalisti trasversali e multitasking, con una cassetta degli attrezzi larga e composita e ...

Flavio Insinna - lo strazio per Frizzi nel giorno del compleanno : Cosa ha mostrato : Flavio Insinna ha da poco festeggiato il compleanno e tra i regali ricevuti c’è la maglietta con su stampata la foto che lo ritrae con Fabrizio Frizzi, un omaggio che ha emozionato il conduttore, un’altra occasione per ringraziare e ricordare l’amico che non c’è più. Insinna ha ringraziato tutti e tra mille sorprese ha mostrato la maglietta azzurra, ma anche quel vuoto incolmabile. ”Come ogni anno, il 3 luglio mi avete fatto sentire ...

Tutto può succedere 3 anticipazioni della sesta puntata | 23 luglio Che Cosa succederà nel nuovo episodio della fiction di Rai 1? : Tutto può succedere 3 anticipazioni della sesta puntata – Il 19 luglio 2018 andrà in onda su Rai 1 il sesto episodio della fiction italiana, con un piccolo risvolto importante per Sara. Francesco è sempre più presente nella sua vita e questo spingerà la protagonista a fare un passo importante. Le anticipazioni di Tutto può succedere 3 riguardano anche che Cristina troverà in Simone un valido aiuto in questo momento così drammatico. Tutto ...

Tour de France 2018 : Cosa ci aspetta nella seconda settimana? Arrivano le Alpi! C’è la temibile Alpe d’Huez! : Il Tour de France 2018 entra nel vivo con una seconda settimana di corsa che regalerà spettacolo con le prime grandi salite. Dopo la tappa sul pavè e il giorno di riposo, la Grande Boucle ripartirà dalle Alpi per poi spostarsi sul Massico Centrale. Andiamo quindi ad analizzare il percorso della seconda settimana. Da martedì 17 a giovedì 19 i corridori affronteranno tre frazioni di alta montagna che potrebbero rivoluzionare la classifica ...

Ariana Grande : Pete Davidson le ha regalato qualCosa di molto più importante dell’anello di fidanzamento : E ha spiegato il perché difendendosi dalle critiche The post Ariana Grande: Pete Davidson le ha regalato qualcosa di molto più importante dell’anello di fidanzamento appeared first on News Mtv Italia.

Juventus - Cristiano Ronaldo è a Torino! Prima l'arrivo - dopo la cena : ecco Cosa ha mangiato CR7 nel suo primo pasto italiano : Ieri notte Cristiano Ronaldo è sbarcato a Torino: dopo l'arrivo a Caselle, il portoghese ha cenato alla 'Mandria'. ecco cosa ha mangiato CR7 nel suo primo pasto in italia Mentre il mondo intero era impegnato a guardare gli sviluppi della festa dei Mondiali di Russia 2018, vinti dalla Francia, all'aeroporto di Caselle è sbarcato Cristiano Ronaldo. Con un giorno d'anticipo ...